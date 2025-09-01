lunes 1 de septiembre 2025

"Dónde hubo fuego..."

Shakira y Antonio de la Rúa, ¿juntos?: las pistas que alimentan rumores de reconciliación

Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en el centro de los rumores: gestos recientes reavivan la posibilidad de una reconciliación.

Por María Morá
Antonito de la Rúa presente en el show de Shakira

Antonito de la Rúa presente en el show de Shakira

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a acaparar titulares, esta vez por una inesperada aparición del empresario argentino durante uno de los conciertos de la cantante en México. El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando Shakira interpretaba la emotiva canción "Días de Enero" en el estadio GNP de Ciudad de México. En medio del show, una fan captó a De la Rúa entre el público, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un momento en el show de Shakira cargado de simbolismo

El clip compartido en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) muestra al exmánager de la artista sentado entre los asistentes, intentando mantenerse bajo perfil mientras la multitud coreaba una de las baladas más significativas del repertorio de Shakira. Cabe destacar que "Días de Enero" fue escrita por la cantante durante su romance con Antonio de la Rúa, lo que añade una fuerte carga emocional a la escena.

image
Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa

Esta no es la primera vez que el nombre de Antonio de la Rúa se vincula nuevamente con el entorno de la artista colombiana. En semanas recientes, ambos fueron vistos compartiendo una cena en un restaurante de Miami junto a los hijos de Shakira, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. La reunión, que se dio en un ambiente privado y sin presencia de medios, generó especulaciones sobre un posible acercamiento personal.

De la Rúa, una presencia constante en la gira

Antonio De la Rúa también habría acompañado a Shakira durante varias fechas de su actual gira por Estados Unidos y Canadá, desplazándose con soltura entre el equipo técnico y familiares cercanos. Incluso se le habría visto portando credenciales que lo identificaban como parte del staff. En marzo de este año, su hija Zulú también asistió a un concierto de la colombiana en Buenos Aires, lo que fue documentado en redes sociales por otros miembros de la familia De la Rúa.

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han emitido declaraciones oficiales respecto a una posible reconciliación. Sin embargo, cada aparición pública y gesto compartido no hacen más que alimentar los rumores de una segunda oportunidad en el amor. Los fans y medios internacionales siguen de cerca cada movimiento de la pareja que, en su momento, fue una de las más icónicas del mundo del espectáculo. ¿Se darán una segunda oportunidad?

Por María Morá

