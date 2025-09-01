El participante de La Voz Argentina que se quebró en pleno show e hizo llorar a todos

La noche del lunes 1 de septiembre quedará grabada en la memoria de los seguidores de La Voz Argentina 2025 . Alan Lez , integrante del team Lali , sorprendió al interpretar con una entrega absoluta el tema “Who Wants to Live Forever” , de Queen. Su voz y la carga emocional de la presentación hicieron que el jurado no pudiera contener las lágrimas.

Al finalizar su actuación, Nico Occhiato fue el primero en tomar la palabra y reconoció: “Se nota que dejaste todo”. Minutos después, el propio Alan abrió su corazón y explicó la fuerza con la que había cantado: “Es muy fuerte este tema para mí, me toca muchísimo. Lo viví muy de cerca hace un tiempo y ahora estar cantándoles para mí es súper emocionante. Mi viejo está tan presente y me recuerda mucho esa sensación de límite, de saber que en algún momento todo termina. Estar acá cantando esto es esa sensación”.

Lali Espósito no ocultó su admiración y le dedicó un mensaje cargado de emoción: “Qué talento Alan, qué corazón. Más allá de lo vocal es un extra, es aquello que uno quiere explicar erróneamente cuando se trata de arte. Ponerse técnico cuando se habla de arte es medio sonso, porque es una conjunción de cosas inexplicables. Toda esa magia con la que naciste vos lográs ponerla en algo concreto. Es muy emocionante de ver. Qué bueno que estés en este programa. Creo que es tu mejor presentación: no hubo nada extra a lo que había que haber. Te paraste, interpretaste, cantaste”.

Con esta interpretación, Alan Lez no solo reafirmó su lugar dentro del reality de Telefe, sino que también se convirtió en uno de los participantes más comentados en redes sociales, donde la emoción de su presentación fue tendencia.

Su versión de “Who Wants to Live Forever” confirmó que, en La Voz Argentina 2025, la técnica es importante, pero lo que realmente trasciende es el sentimiento.