La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, contó un drama que tenía muy oculto

Este domingo, en la mesa de Juana Viale, estuvo como invitada la ex Gran Hermano y actualmente modelo, Julieta Poggio. En una charla armoniosa y tranquila, la joven hizo una fuerte confesión que dejó atónitos a todos.

En Almorzando con Juana, Julieta confesó que la exposición mediática y el cambio brusco de vida la afectaron más de lo que imaginaba. “ Empecé con ataques de pánico . No entendía lo que me pasaba, sentía que me faltaba el aire y que no podía controlar mi cuerpo”, dijo.

La ex participante explicó que el encierro y la presión de la fama le jugaron una mala pasada. “Salís y de repente todo el mundo te conoce, te habla, te pide fotos. Es un shock muy grande”, relató. Julieta reconoció que, aunque siempre soñó con ser famosa, la realidad fue mucho más dura de lo que esperaba.

Julieta Poggio y sus problemas de salud mental

“No podía dormir, me costaba salir a la calle. Sentía que todos me miraban y me juzgaban”, detalló. La joven aseguró que buscó ayuda profesional para poder superar esa etapa y que hoy se siente mucho mejor.

Julieta aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores: “No tengan miedo de pedir ayuda. Todos podemos pasar por momentos difíciles y está bien hablarlo”. La ex Gran Hermano remarcó la importancia de cuidar la salud mental y de no subestimar los síntomas.

Hoy, Julieta Poggio sigue adelante con su carrera artística y se muestra agradecida por el cariño del público, pero no olvida el difícil proceso que le tocó atravesar después del reality.

Fuente: Ciudad