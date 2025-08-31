domingo 31 de agosto 2025

Fuertes rumores

Aseguran que Emilia Attias está embarazada

Luis Ventura reveló que Emilia Attias está esperando su primer pequeño, tras tener a Gina con el Turco Naim.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista Luis Ventura reveló en A la Tarde este viernes 29 de agosto que Emilia Attias y Guillermo Freire están esperando su primer hijo, y el segundo de la conductora, que ya tuvo a Gina con el Turco Naim.

emilia-attias-y-guillermo-freire-2089661

¿Qué dijo Luis Ventura sobre el embarazo de Emilia Attias y Guillermo Freire?

"Es un momento para mi grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, contando con los dedos de la mano para contar que Gina va a tener un hermanito”, comenzó el periodista en el ciclo de América TV.

"Todavía no está confirmado oficialmente, pero lo que están con ella saben del crecimiento de este estado maternal", cerró Luis Ventura sobre Emilia Attias y Guillermo Freire, y Luciana Elbusto cerró: "Ella subió una historia comiendo con una amiga, ella le dijo que estaba comiendo mucho, y la amiga le responde: 'Si, ahora tenés que alimentarte más'".

Quién es y a qué se dedica Guillermo Freire, el nuevo amor de Emilia Attias

En septiembre, Pochi de @Gossipeame contó a través de sus historias de Instagram que Emilia y Guillermo habían sido vistos en una fiesta y detalló: "Emilia Attias el viernes pasado con un caño a otro nivel, no es conocido, bailando en la Biblioteca de San Telmo, a los chapes. ¡Ella es un fuego!".

"¿Les cuento quién es el que estaba a los besos con Emilia Attias?", preguntó. Y detalló: "Sería el mismo que estaba bailando con ella en la fiesta del año pasado en el Hipódromo cuando habría caído el Turco enojadísimo en pijama. Se llama Guillermo Freire, es hermano de un exministro de Mauricio Macri".

"Me cuentan que Emilia Attias habría empezado a salir con Guillermo Freire el año pasado. Cuando el Turco se habría enterado se volvió loco, nivel habrían habido amenazas de muerte a Guillermo con casi una denuncia penal", sumó la panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine) por aquel entonces.

