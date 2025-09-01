martes 2 de septiembre 2025

Qué pasó

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casan: la impactante razón que impide la boda

El abogado Mauricio D’Alessandro sorprendió en televisión al desmentir la versión de una inminente boda entre la cantante y el futbolista. Qué dijo sobre los supuestos vestidos y la verdadera celebración que planean.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están más juntos de lo que uno imagina.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están más juntos de lo que uno imagina.

Los rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a instalarse con fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, una declaración inesperada del abogado Mauricio D’Alessandro en el programa DDM terminó por encender la polémica: aseguró que la pareja no tiene planes de pasar por el Registro Civil.

El tema surgió en medio de un debate televisivo sobre la presunta reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa, a 15 años de su separación. En ese contexto, Guido Záffora advirtió en tono irónico a la cantante colombiana: “¡Firmá todo, Shakira!”, recordando la millonaria cifra que recibió el hijo del ex presidente tras la ruptura.

A partir de esa conversación, D’Alessandro aprovechó para deslizar un dato que sacudió a los panelistas. Ante la consulta sobre un eventual contrato prenupcial entre Tini y De Paul, fue contundente: “No hay prenupcial. No se van a casar. Bombazo para DDM. No va a haber firma”, aseguró, dejando a todos sorprendidos.

tini-stoessel-rodrigo-paul-1440x808png.webp

Aunque intentó mantener el misterio, el abogado terminó revelando algunos detalles. Según explicó, sí hay vestidos involucrados, pero no los de una ceremonia tradicional, y deslizó que lo que realmente se está organizando es una fiesta especial. Mariana Fabbiani, conductora del ciclo, lo resumió con una frase que terminó de alimentar la intriga: “Hay una celebración del amor”.

Con estas declaraciones, la versión de una boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece quedar en suspenso. Lo que sí se confirma es que la pareja planea un evento íntimo y personal, aunque sin la formalidad del casamiento que tanto se había comentado en los últimos días.

