Nació el primer hijo de Alejandra Maglietti y ya apareció su primera foto

Durante la noche de este lunes, pasadas las 21, Beto Casella interrumpió una intensa discusión de los panelistas de Bendita, el programa que se emite por El Nueve, para contar una buena noticia. “Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”, reveló el conductor.

Hace algunas semanas Alejandra Maglietti se despidió de Bendita con el fin de esperar con total tranquilidad el momento de convertirse en mamá de Manuel, su primer hijo, que llegó este lunes al mundo sanito y con un peso de 4.200 kilogramos.

Casella brindó detalles sobre el parto de Alejandra, mientras la producción ponía al aire la primera foto de Manuel. “Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada”.

“Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde, haciéndole saber que lo que hiciera falta estamos pendiente. La iremos a ver sin invadirla”, contó Beto mientras los panelistas hacían gestos de ternura ante la foto de Manuel.

“Se hizo esperar. Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo“, agregó el conductor sobre este esperado evento en la vida de Alejandra, que a principios de este año contó en Bendita cómo se enteró de su embarazo casi de casualidad y sin buscarlo.

A comienzos de mayo, Alejandra Maglietti reveló que tomó la decisión de no mostrar a su novio en las redes sociales y explicó por qué. “No me gusta exponer mi relación personal, porque siento que así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”, comentó la modelo en su visita a Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

“Y también, la verdad que si lo mostrás te lo quieren afanar. Te lo digo de una”, disparó entre risas. Además, contó lo que ocurrió la vez que arrobó a su pareja en su Instagram: “Subí una historia y 50 pibas le mandaron mensajito privado. Fue horrible. Yo soy celosa. Hace dos años que lo tengo guardado”.

Sobre su embarazo, la panelista había contado que, "se dio de manera espontánea y fue una sorpresa porque no era algo que esperara a corto plazo. Los médicos me habían dicho que el día que quisiera ser mamá, probablemente iba a tener que hacer un tratamiento. Entonces estaba tranquila, creyendo que cuando tomara esa decisión iba a hacer algún tratamiento. Y no. Me sorprendí entonces, pero estamos muy felices. Porque aunque no lo buscábamos activamente, igual lo hacíamos de una manera inconsciente".