Qué hizo Rusherking con el auto de lujo que le regaló la China Suárez

Wanda Nara no se calla nada y queda claro todos los días con las noticias que salen sobre ella. La conductora de MasterChef Celebrity fue directa y le preguntó a Rusherking, el nuevo concursante del reality, qué hizo con el auto de lujo que le regaló la China Suárez.

Cabe destacar que el joven cantante salió con la China y luego la modelo quedó en pareja con Mauro Icardi, ex de Wanda. Por tal razón, la empresaria lo jode siempre con sus exparejas y el cantante rápidamente se pone nervioso.

Ahora, qué hizo Rusherking con el auto que le regaló la China Suárez

Todo arrancó cuando la conductora, fiel a su estilo directo, le disparó sin filtro: “¿Regalaste alguna vez un auto?”, a sabiendas de la experiencia de Thomas Tobar con su archirrival. El cantante no esquivó el bulto y respondió: “Sí, pero eso ya se sabe”, dejando en claro que el episodio todavía genera repercusiones.

Wanda no se quedó ahí y fue por más: “Cuando te separaste, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona?”. Rusherking sorprendió con su sinceridad: “Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”.

La tensión subió cuando Wanda repreguntó: “¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”. “No, lo vendimos”, reveló Rusherking dejando en claro que el famoso regalo terminó en una decisión compartida, aunque no sin complicaciones. El cantante aprovechó para devolverle la gentileza a la conductora y le preguntó: “¿Qué es lo más caro que regalaste vos?”.

Wanda, sin dudar, tiró una bomba: “Una casa”. El silencio se apoderó del estudio hasta que ella misma remató, filosa: “Pero también me la quedé yo cuando me separé”. “¿La pediste o te la devolvieron?”, insistió Thomas, y Wanda respondió: “No, porque la regalé, pero estaba a mi nombre. Ninguna bol…”, desatando risas incómodas entre los presentes.

La charla terminó con una chicana directa: “Ah, como vos que te quedaste con el auto”, lanzó Wanda. Rusherking se defendió rápido: “Pero yo no lo puse a mi nombre”, y ella cerró: “Ah, ¿lo transferiste?”. “Claro, fue todo un quilombo después. Creo que ese fue el primer y último auto que regalo. Basta”, prometió el cantante.

Fuente: Ciudad