La picante pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity sobre Icardi y la China Suárez

Wanda Nara no se anduvo con vueltas y le preguntó directamente a Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) qué pensaba de la relación sentimental que mantienen actualmente la China Suárez y Mauro Icardi.

La conductora de Telefe lo hizo de nuevo . Lejos de achicarse ante cuestiones delicadas que involucran su vida privada, no pierde oportunidad de tocar temas íntimos que tal vez podrían incomodarla , pero que al público le interesa conocer. Lo hizo con Maxi López, con Valentina Cervantes y ahora le tocó a Rusherking.

En el inicio del repechaje en MasterChef Celebrity se vivió un picante y tenso momento cuando Wanda se acercó al cantante mientras éste cocinaba para sacar un tema delicado. Sin vueltas le preguntó directamente: "¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?".

Ante la inesperada pregunta, el nuevo participante del reality no pudo disimular su incomodidad y sólo atinó a dar una esquiva respuesta: "La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenés otras cosas ahí".

Sin dejarlo terminar, Wanda recordó que tiene una mudanza pendiente y aprovechó para hacerle una inesperada propuesta: "¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?". Exhibiendo una sonrisa nerviosa, Rusher respondió mientras seguía preparando su plato: "Te acompaño si querés, te segundeo".

"Me encanta, sos rebuen amigo", acotó la conductora, que aprovechó para detallar las pertenencias que tiene que recuperar.

"No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar...carteras muy costosas y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de qué hablar, tenemos un viaje pendiente", reveló la mediática.

Finalmente, en la entrevista personal, el cantante reflexionó acerca de la propuesta que le hizo Wanda Nara: "Yo no sé si estoy para ir a Turquía, relejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato".

El imperdible momento entre Wanda Nara y Rusherking se viralizó en las redes y generó innumerables comentarios.