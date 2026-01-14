miércoles 14 de enero 2026

Momentos de tensión

La picante pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity sobre Icardi y la China Suárez

Wanda Nara sorprendió al cantante al consultarle sobre aspectos de su vida privada y terminó haciéndole una insólita propuesta que terminó aceptando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Wanda Nara no se anduvo con vueltas y le preguntó directamente a Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) qué pensaba de la relación sentimental que mantienen actualmente la China Suárez y Mauro Icardi.

Sabrina Rojas abrió su intimidad y brindó confesiones imperdibles.
Situación particular

Sabrina Rojas se sinceró sobre su vínculo con los hombres jóvenes: imperdible confesión
gustavo conti conto que recibio un mensaje de silvina luna del mas alla y conmovio a todos
Redes

Gustavo Conti contó que recibió un mensaje de Silvina Luna "del más allá" y conmovió a todos

¿Qué dijeron Wanda Nara y Rusherking en MasterChef Celebrity sobre Mauro Icardi y la China Suárez?

La conductora de Telefe lo hizo de nuevo. Lejos de achicarse ante cuestiones delicadas que involucran su vida privada, no pierde oportunidad de tocar temas íntimos que tal vez podrían incomodarla, pero que al público le interesa conocer. Lo hizo con Maxi López, con Valentina Cervantes y ahora le tocó a Rusherking.

En el inicio del repechaje en MasterChef Celebrity se vivió un picante y tenso momento cuando Wanda se acercó al cantante mientras éste cocinaba para sacar un tema delicado. Sin vueltas le preguntó directamente: "¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?".

Ante la inesperada pregunta, el nuevo participante del reality no pudo disimular su incomodidad y sólo atinó a dar una esquiva respuesta: "La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenés otras cosas ahí".

Sin dejarlo terminar, Wanda recordó que tiene una mudanza pendiente y aprovechó para hacerle una inesperada propuesta: "¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?". Exhibiendo una sonrisa nerviosa, Rusher respondió mientras seguía preparando su plato: "Te acompaño si querés, te segundeo".

"Me encanta, sos rebuen amigo", acotó la conductora, que aprovechó para detallar las pertenencias que tiene que recuperar.

"No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar...carteras muy costosas y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de qué hablar, tenemos un viaje pendiente", reveló la mediática.

Finalmente, en la entrevista personal, el cantante reflexionó acerca de la propuesta que le hizo Wanda Nara: "Yo no sé si estoy para ir a Turquía, relejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato".

El imperdible momento entre Wanda Nara y Rusherking se viralizó en las redes y generó innumerables comentarios.

Juana Viale lanzó un fuerte descargo ante los rumores de romance con Mauricio Macri: "Un segundo de fama"

Quién es Maia Reficco, la actriz de Broadway y cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"

Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Por Carla Acosta
San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV
Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

