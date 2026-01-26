lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Qué le escribió?

El posteo de Fito Páez a Sofia Gala que encendió los rumores de romance

El cantante le escribió una impactante frase a la actriz y los internautas no esperaron ni un segundo para especulaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas, las redes sociales explotaron con el posteo que le realizó Fito Páez a Sofía Gala. Tras esa publicación, los internautas explotaron las diferentes redes sociales y lo primero que dijeron todos, ¿hay una nueva pareja en puerta?

Lee además
que hizo rusherking con el auto de lujo que le regalo la china suarez
Terrible

Qué hizo Rusherking con el auto de lujo que le regaló la China Suárez
La saxofonista chilena Melissa Aldana será la gran estrella del 5° Festival Nacional de Jazz en San Juan.
La hora del disfrute

El jazz se apodera de San Juan: llega la 5° edición del Festival Nacional con figuras internacionales

Qué frase le dijo Fito Páez a Sofia Gala

El músico eligió su cuenta de Instagram para compartir una foto junto a la actriz, tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala lanza un beso con los labios rojos, mientras Fito sonríe y sostiene el teléfono para la selfie.

image

Al costado de la foto, Páez escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue igual de intensa: “te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo”.

Es la primera vez que ambos expresan de manera tan abierta y directa el afecto que sienten el uno por el otro en sus cuentas oficiales. El revuelo se reflejó de inmediato en los comentarios y en distintas plataformas, donde las capturas de pantalla y los recortes del mensaje comenzaron a circular, alimentando los rumores.

Seguí leyendo

La foto retro que Icardi le mandó a Wanda y que podría desatar la furia de la China

Dónde ir después de la muerte y... con quién: la película romántica que no esperabas

La Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias de dos exempleadas por abuso sexual y trata

Revelación rockera: quién fue la mujer que inspiró al Flaco Spinetta para escribir "Muchacha ojos de papel"

"No tengo la culpa de nada": Wanda Nara redobló la polémica por la China Suárez en MasterChef

Tras su paso por la Fiesta del Sol, Q'Lokura vuelve a San Juan: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Oscar 2026: todos los nominados, las películas favoritas y cuándo será la gala en Hollywood

Wanda Nara le retrucó sin piedad a Mauro Icardi: "Los olores de tu novia los conoce medio país"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que hizo rusherking con el auto de lujo que le regalo la china suarez
Terrible

Qué hizo Rusherking con el auto de lujo que le regaló la China Suárez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Por Pablo Mendoza
Imagenes: Radio del Sur0 - Chepes
En Jáchal

Visitantes jujeños protagonizaron un accidente camino a la Difunta Correa

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan
Relevamiento

El precio de rendir materias: cuánto cuestan las clases en los institutos de apoyo escolar en San Juan

Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión
Imagen impactante

Sanjuaninos viajaban a San Luis y terminaron debajo de un camión

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre Pocito: etapa 3 y Nico Tivani defiende la malla líder en casa