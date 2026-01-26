El posteo de Fito Páez a Sofia Gala que encendió los rumores de romance

En las últimas horas, las redes sociales explotaron con el posteo que le realizó Fito Páez a Sofía Gala. Tras esa publicación, los internautas explotaron las diferentes redes sociales y lo primero que dijeron todos, ¿hay una nueva pareja en puerta?

El músico eligió su cuenta de Instagram para compartir una foto junto a la actriz, tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala lanza un beso con los labios rojos , mientras Fito sonríe y sostiene el teléfono para la selfie.

image

Al costado de la foto, Páez escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue igual de intensa: “te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo”.

Es la primera vez que ambos expresan de manera tan abierta y directa el afecto que sienten el uno por el otro en sus cuentas oficiales. El revuelo se reflejó de inmediato en los comentarios y en distintas plataformas, donde las capturas de pantalla y los recortes del mensaje comenzaron a circular, alimentando los rumores.