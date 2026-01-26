El romance oculto de L-Gante: quién conquistó su corazón en MasterChef

Alejado de las polémicas relaciones del pasado, L-Gante atraviesa un momento de tranquilidad y diversión. Durante su visita al programa Sería Increíble , conducido por Olga en Mar del Plata, el referente del RKT sorprendió al revelar que tiene en mente a una participante de MasterChef (Telefe) que captó su atención.

Consultado por la prensa sobre la identidad de la joven, Elián Valenzuela —nombre real del cantante— se mostró esquivo: “Eso lo dejo en el misterio, quizá se dé cuenta o no, pero es un flash”. Ante la pregunta de si estaba enamorado, aclaró: “Yo no estoy enamorado momentáneamente. Estoy solo, tranquilo”, aunque no pudo ocultar su sonrisa cuando se le insistió sobre su nueva conquista: “Una piba. Me fui, me fui...”.

La charla con la conductora Nati Jota al aire sugirió que el interés amoroso del artista podría ser una de las participantes de MasterChef, señalándose como posibles candidatas a Sofía La Reini Gonet o Sofía Martínez.

Además, L-Gante habló de su relación con Maxi López, ex pareja de Wanda Nara: “Todo bien, todo tranquilo, re relajados. La pasamos bien. Arrancamos la mañana. Bien. Una buena charla para arrancar la mañana. Está bueno que la gente no tenga diferencias, más allá de la temática con Wanda. Pero la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi”. También destacó la admiración que siente por él: “Sí, sí, obvio. Aparte, lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es su persona. La verdad, es una máquina. Fue un condimento especial, totalmente. Me sentí muy relajado y aprendo mucho también".

Entre anécdotas, recuerdos de viajes, confesiones sobre el amor y chistes sobre autos y regalos de lujo, el encuentro entre L-Gante y Maxi López se convirtió en un fenómeno viral, dejando en evidencia que, al menos por una mañana de streaming, el agua y el aceite pueden mezclarse en el universo de Wanda Nara. Mientras tanto, el público sigue atento a los próximos capítulos de esta historia que combina diversión, misterio y el lado más humano de sus protagonistas.