Preocupación por la salud de Luis Ventura: "Tengo destrozado el..."

El conductor explicó: “La había arreglado con el doctor Hugo Bernsten que es un amigo, un gran amigo de muchos años y él sabe que cada seis u ocho meses yo me interno ahí en la Trinidad de Quilmes, para hacerme toda la batería de estudios que me aseguren que estoy bien para encarar el próximo semestre”.

Luis Ventura remarcó: “Bueno, me interné y cardiológicamente estoy bien, la ergometría en fuerza me dio fantástica, el tema de la cabeza, el cerebro está bien”.

El periodista también reconoció: “Lo que encontraron fue glucemia, mucha azúcar, mucho postre, mucho sobrepeso, razón por la cual me recomendaron una dieta estricta, suspender pasta, pan, harinas, gaseosas, saborizadas, papa, arroz, lo que se conoce como la dieta de un deportista”.

Luis además señaló que se someterá a una intervención quirúrgica la semana que viene: “El miércoles me voy a hacer una operación, la idea es hacerlo dentro de la programación, dentro de los tiempos televisivos y laborales que me permitan. Se llama fimosis, eso tengo. Me generaba ardor, estrías sangrantes, era antihigiénico. Es la circuncisión que utilizan los judíos cuando nacen los chicos, para que la gente entienda. Me dijeron que es con internación de un día, con anestesia general. Sería el miércoles que viene”.

El periodista luego agregó: “La otra operación la estoy empezando a programar. Es con anestesia total, la intervención dura cerca de una hora. Es una operación de cadera, yo tengo destrozado el fémur de la pierna derecha . No me asusta ni la enfermedad ni la muerte. La operación de prótesis hoy está evolucionadísima. Debería bajar entre 12 y 15 kilos, con eso llego”.