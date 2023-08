Tras l a muerte de Mariano Caprarola, en LAM (América TV) dieron a conocer un polémico audio de Aníbal Lotocki . "No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele", expresó el médico.

"Hola, Gustavo. Está perfecto que no confíes en mí, y que a pesar de que te dije que no tiene nada en los glúteos, le vayas a hacer una ecografía. Para que corroboren que no tiene nada raro. Si le hicieron los estudios te das cuenta que estaba todo perfecto. Ella tiene unos tensores que no sabemos, que le sacamos porque se le habían roto, eso le provocaba el dolor, probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, pero no se puede identificar en la tomografía", comienza diciendo Lotocki, y le sugiere: "Se le puede hacer una resonancia para ver si ahí se puede ver y se le puede sacar".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1694718886271410670&partner=&hide_thread=false El terrible audio de Aníbal Lotocki hablando de la muerte de Mariano Caprarola pic.twitter.com/6vIOOL702w — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 24, 2023

"El tema de que esté deprimida por lo que ve en la tele... yo no puedo hacerme cargo. Yo se que ella tiene depresión y toma varios medicamentos", manifestó polémico. Y, sin mencionarlo, con total frialdad, el médico se refirió al fallecimiento de Mariano Capraorla: "No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele. El chico que se muere porque le cortaron una arteria... no sé qué pasó... se desangró. No habla de quién le hizo la mala praxis, yo lo operé hace 13 años, no tengo ninguna denuncia, es todo habladuría de la prensa, no me voy a hacer cargo de eso".

Por otro lado, la Justicia investigará a Lotocki tras la muerte del asesor de moda. "Cuando nosotros acá comentábamos la muerte de Mariano planteamos lo importante que sería hacer una autopsia, que la Justicia investigue qué pasó. Porque si la muerte fue provocada por la operación que le hizo Lotocki, tendría que haber una consecuencia legal", planteó Martín Candalaft en DDM (América).

Finalmente, "la Justicia va a investigar la muerte de Mariano Caprarola porque Fernando Burlando se presentó en la Justicia, denunció su muerte y ya está sorteada. Lo cierto es que a partir de esta denuncia que hace Burlando, se va a investigar porqué murió. Y si el cuerpo no fue cremado se puede pedir la exhumación".

De todas maneras, se cree que su cuerpo fue cremado por lo que se deberá investigar a partir de su historia clínica. De esta manera, se confirma que "a raíz de lo que mencionó Mariano Caprarola y de su muerte por los problemas que él tenía, se va a investigar si hay un nexo entre aquella operación que le hizo Lotocki con el desenlace fatal".

¿Qué le pasó a Mariano Caprarola?

El jueves 17 de agosto, Ángel de Brito informó la terrible noticia del repentino fallecimiento de Mariano Caprarola. Se encontraba internado desde el lunes pasado en la clínica MEDICUS, de la calle Azcuénaga. Tenía 49 años de edad.

"Falleció Mariano CAPRAROLA. Estaba Internado en el IADT", escribió el conductor de LAM (América) en Twitter. Y detalló: "Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra victima mas".

"Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", sumó el periodista ante la tremenda noticia.

A principios de julio, a raíz del delicado cuadro de salud de Silvina Luna, Mariano Caprarola, expresó fuertes declaraciones contra Anibal Lotocki, ya que aparte de haber sido su paciente, también fueron amigos.

"Es un momento muy triste para mí porque Silvina es una gran amiga. La verdad es que no quiero decir que Lotocki es asesino porque lo va a decir la Justicia, pero sí puedo hablar desde mi lugar, decir que nombrarlo me provoca un dolor en el alma", dijo en ese momento en 'Socios del Espectáculo' (El Trece). "Nosotros éramos amigos al punto de que hasta fui garante de su Clínica. Imaginen el nivel de confianza que le atenúa. Nunca pensé que un amigo me podía hacer esto, me inyectó la muerte", agregó angustiado.

Para finalizar, Mariano lanzó una contundente frase que asocia el libre accionar de Lotocki con los contactos de poder que lo cubrirían: “Lotocki debería estar tras las rejas, no en su casa pero tiene protección... sinceramente si digo quién lo protege, terminó en un zanjón. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege".