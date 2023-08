Durísima acusación contra Pedro Alfonso y Paula Chávez

Y explicó: “Yo, si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo, y si una me habla mal de la otra ya digo: ‘Mmmm. ¿Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos? Esa otra pareja era Sabrina Rojas y Luciano Castro’”.

Ángel de Brito le preguntó: “¿Paula Chaves criticaba a Luciano Castro y a Sabrina Rojas?”. Ximena Capristo aseguró: “ Había una cosa rara que no me gustaba ”.

La joven también habló del maltrato que habría recibido su marido de Pedro Alfonso: “Además, esa temporada Gus la pasó mal, hasta venía muy angustiado por lo que le hacía Pedro en la gira. Con la única que hablaba y que comían prácticamente solos, apartados, era con Flor Vigna. Gus se preguntaba: ‘¿Qué le hice? ¿por qué me trata de esta forma?’, y a mí me da mucha bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató, lo maltrató fuerte”.

XIMENA CAPRISTO HABLÓ de su PELEA con PAULA CHAVEZ y PEDRO ALFONSO

Qué dijo Gustavo Conti en el 2020

Yanina Latorre le preguntó al marido de Ximena Capristo: "¿Por qué dejaste de trabajar en teatro con Pedro? ¿Por qué motivo? ¿O lo cuento yo? A mí me dijeron que la esposa de Pedro le aconsejó que no trabaje más con vos porque no eras tan cool. Esa es la data que tengo”.

El hombre contestó: “El vínculo de antes no lo tenemos. El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías. Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Paula y la Negra, conflictos, ni ahí. Lo que pasa es que ellas nunca fueron amigas, los amigos éramos nosotros dos”.