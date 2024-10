Pampita, con nuevo amor: mirá a quién apuntan los rumores

“A nosotros Pampita no nos pidió entradas, así que debe haber sido invitada por alguien que compró ese palco, porque no fue un espectáculo de abono, fue una función especial de Escalandrum. La vimos a entrar porque estábamos en la sala mirando y ahí notamos que llegó. Entró con un grupo de gente, no entró del brazo de nadie”, contaron desde la prensa del Teatro Colón a Teleshow.

Sin embargo, según trascendió, la modelo habría sido invitada por el reconocido polista Martín Pepa, quien pagó las localidades para poder disfrutar del show musical junto a un grupo reducido de invitados, entre amigos y familia, entre quienes se encontró la mamá de Ana García Moritán.

image.png

Martín Pepa nació en Intendente Alvear, una ciudad de la provincia de La Pampa que es muy célebre para el mundo del polo, dado que de allí también son oriundos los Heguy, la familia más reconocida en “la patria polista”. “Mi pasión siempre fue por los caballos. Desde muy chico andaba con mis petisos para todos lados y gracias al apoyo de mis padres, empecé a jugar en Chapaleufú Polo Club”, le contó el propio Pepa a la revista Polo Mode en el año 2012.

“Haber nacido en la zona creo que ayudó mucho en mi vida para que empezara a jugar al polo. Estar siempre rodeado de caballos, haciendo vida de campo y con muchos amigos, siempre es más fácil para empezar a jugar y querer mejorar día a día”, contaba en esa misma entrevista este deportista que, pese a la invitación que le cursó a Pampita, es de perfil bajo: poco mediático y con sus redes sociales cerradas para el público en general.

De hecho, su nombre trascendió a los medios generales en abril del año pasado, cuando se supo que Robbie Williams llegó de incógnito a la Argentina junto a su mujer y sus hijos para ser recibido por Pepa y su familia en un exclusivo club de polo Ellerstina, ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, en donde el músico británico aprovechó para practicar cabalgatas.

Pero sus planes no quedaron ahí, al día siguiente, es decir, este martes, la jurado de Los 8 Escalones participó de un evento rodeado de prensa donde se mostró muy alegre, divertida y con buena onda. Es que su amiga íntima Puli DeMaría hizo un desfile para mostrar su nuevo proyecto laboral: una colección de zapatos y Carolina dijo no se lo iba a perder.

Espléndida con el outfit que eligió y siempre con una sonrisa en su rostro, la modelo estuvo en el desfile de su amiga y asistió junto a otras colegas suyas como Barbie Simons, Zulema Menem y muchas más. Cabe destacar que, no es la primera vez que Pampita se refugia en sus amistades tras un problema personal. En sus redes sociales durante todas estas semanas que fue foco de la prensa por la separación con su marido, la modelo se mostró acompañada por su núcleo más íntimo y haciendo muchos planes con ellas. Además, esto deja en evidencia que sus amigas son incondicionales y están siempre.

La separación de Ardohain y García Moritán disparó todo tipo de versiones sobre el final de su historia de amor. Algunas estuvieron vinculadas a rumores de infidelidad y del comienzo de una nueva relación del empresario con una mujer; otras, más graves, incluyen una denuncia por una presunta causa de corrupción. Al ser consultada sobre esto último, la modelo aseguró: “No estaría metida en ninguna cosa ilegal”.

Las declaraciones fueron este lunes durante una nota con Socios del espectáculo (El Trece). “¿Lo que más te duele es que se digan tantas mentiras sobre lo que pudo haber pasado?”, indagó la periodista. “Yo trabajo en la televisión hace muchos años y sé cómo es el ambiente. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo”, comenzó Pampita.

image.png

“Sé cómo son las reglas del juego y, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, me la banco porque estoy en esto. Hay que esperar a que pase el tiempo. Como digo siempre, el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién”, aseguró la figura de Los 8 escalones de los 3 millones. “Yo siempre soy muy justa. No me gusta. Me parece una injusticia la mentira. En todo, en mi vida. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos, así que ando tranquila por la vida, por suerte”, siguió la modelo.

“Para mí no hay grises. Las cosas son blancas o son negras y eso en todos los aspectos de mi vida. Obviamente, no estaría metida en ninguna cosa ilegal, de ningún tipo. No tengo ni que dar explicaciones. No hay nadie que me conozca que pueda tener sospechas de mí. Los que no me conocen tampoco les tengo que dar explicaciones porque los hechos hablan por sí solos”, enfatizó.

FUENTE: Infobae