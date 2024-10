Internaron a Roberto García Moritán: el grave problema de salud enfrenta el ex de Pampita

Por si esto no fuera suficiente, la famosa influencer Pochi , en su cuenta “Gossipeame” , reveló que el ex empresario gastronómico se habría internado para recuperarse de la adicción al cigarrillo o combatir el estrés.

Qué le pasó al ex marido de Pampita

A través de sus redes sociales, la panelista estrella de Yuyito González lanzó una verdadera bomba periodística: “Me cuentan que Roberto García Moritán está en el Centro Adventista Puiggari en Entre Ríos. Las razones pueden ser varias: estrés, bajar de peso o dejar el cigarrillo”.

Aunque no especificó qué motivó la internación, Pochi aseguró que la información es verídica: “Es confirmadísimo que está ahí”.

Es importante recordar que, en su última aparición pública, García Moritán se mostró muy nervioso y tuvo un fuerte intercambio con el cronista de LAM, el ciclo de Ángel de Brito que se emite por América TV.

"Lo de la renuncia no más, ¿te viste obligado a renunciar? Con la mejor", le consultó el periodista al ex de Pampita. García Moritán contestó: “Es importante... prefiero cuidar a mi familia porque se están zarpando ustedes”.

El cronista insistió con sus preguntas: “¿Cómo sigue tu carrera como funcionario? Porque no es una decisión fácil de tomar, arrancaste hace poco. La última pregunta, solamente si estás arrepentido con Caro de lo que se está hablando. ¿Querés aclarar lo de las infidelidades o algo al respecto? ¿Te puedo preguntar cómo sigue tu carrera política? ¿Cómo la ves? ¿Qué sería lo ideal?”.

El ex funcionario fue lapidario: “Te voy a ayudar con tu trabajo, no voy a hablar nunca jamás con vos para que no vengas y no pierdas el tiempo. ¡Ni con vos, ni con algún otro más!”.