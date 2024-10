La reconciliación de Benjamín Vicuña y Pampita, más cerca de lo que todos imaginaban: la inesperada confesión del actor

“Eso ya lo dije, acompaño desde el equipo, criando a nuestros hijos, con la mejor, con alegría, con amor, con contención”, respondió Benjamín.

El cronista remarcó: “¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos ‘puede ser que vuelvan’? Hay mucha hinchada que quieren que vuelvan ustedes”.

Vicuña dejó abierta la puerta a esa posibilidad: “No, sí. O sea, primero me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado. Segundo también, yo estoy en pareja, o sea, ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto que se da, como que son cosas que por ahí están en el público, pero ya cada vez me parece menos”.

“Es que se dio aquel día en el Martín Fierro”, le recordó el cronista.

El actor se puso firme: “Hace dos años fue un error y ya más perdón no puedo pedir”.

Las preguntas de Mirtha Legrand a Benjamín Vicuña sobre Pampita



Vicuña estuvo en el programa de la gran diva de la televisión y reconoció: “No me meto mucho en la separación de Carolina porque es un tema donde los protagonistas son ellos. Los chicos están conmigo y con ella, con la dinámica habitual mixta”.

Mirtha, picante, le acotó: “Yo los vi a ellos dos, a Pampita y Roberto, hace poco en un evento. Estaban muy bien, con buenas relaciones. Es más, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él, algo que no es muy común en las reuniones, tanta demostración de cariño”.

En ese punto, la conductora apuró a su invitado: “No querés hablar”. Benjamín le respondió: “No, no. No es que no quiero, sino que tampoco sé nada, y si supiera no lo diría en televisión. No tengo mucha información”.