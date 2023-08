La palabra más esperada: Cami Homs habló sobre la separación de Rodrigo de Paul

“¿Puede haber una segunda vuelta?”, le preguntó Carlos Monti y la modelo le respondió tajante: “No, de mi parte no. Mi ex y mi actual no se conocen y trato de que no”.

Lee más: Se acabó: qué dijeron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse la separación

Entonces, Camila explicó: “Con Rodrigo no nos seguimos en redes sociales. Cuando él está con los nenes o yo, tratamos de informarnos todo sobre ellos”.

Camila Homs respondió en el programa de América si mejoró o no el diálogo con Rodrigo de Paul desde la polémica separación.

“De la separación a hoy, ¿mejoró un poquito la relación entre ustedes?”, le consultaron y ella aseguró: “Un poco sí, tenemos diálogo cordial por nuestros hijos”.

Luego de un sinfín de especulaciones, versiones cruzadas y rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación en sus respectivas cuentas de Twitter, con sendos comunicados idénticos. “Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, es una de las frases que se destaca de la publicación realizada en paralelo durante la noche de este martes.

Así las cosas, en la emisión de LAM (América) Ángel de Brito reveló las conversaciones que tuvo con ambas partes y dio más detalles de cómo se terminó dando esta ruptura entre la cantante y el futbolista de la Selección Argentina, quienes habían blanqueado el romance en junio de 2021. “Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, comenzó contando el conductor.