Se acabó: qué dijeron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras confirmarse la separación

Así las cosas, en la emisión de LAM (América) Ángel de Brito reveló las conversaciones que tuvo con ambas partes y dio más detalles de cómo se terminó dando esta ruptura entre la cantante y el futbolista de la Selección Argentina, quienes habían blanqueado el romance en junio de 2021. “Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. La verdad que me sorprendió”, comenzó contando el conductor.