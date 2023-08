Nueva información sobre la salud de Wanda Nara: "Para adentro es peor..."

Lee más: Wanda Nara confirmó cuál es su enfermedad: qué dijo

La panelista de “Intrusos” remarcó que los conflictos de la joven con su pareja afectan su salud en un momento en que debería estar más fuerte y centrada que nunca: “Pasa de voy con L-Gante a los premios Gardel a estar con Mauro a los quince días. A mí me dijeron que la toxicidad para adentro es peor. Sé cosas, pero no se pueden contar ”.

El duro relato de Wanda Nara

La joven habló, horas atrás, con Ángel de Brito en LAM y contó todo lo que vivió: “En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘¡Me voy a morir y no me lo dicen! ’”.

Wanda Nara remarcó: “Me hice una biopsia que tarda entre 15 y 20 días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó 12 días. Pero me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: ‘¡Lo dicen en la tele!’. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posibles”.

La joven reconoció que “entré en pánico por no saber lo que me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá, tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”.

Wanda remarcó, sin dar detalles específicos sobre su enfermedad, que “el tratamiento es con medicación y muy lento”.