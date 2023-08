Nati Jota habló sobre la posibilidad de intimar con un hermano: "Me gustaría..."

"Igual, a mí también me gustaría que el debate sea (sobre) cu... con hermanos", planteó Nati Jota.

"No, bueno...", alcanzó a decir Eial Moldavsky, quien quedó boquiabierto ante los dichos de Nati Jota. "Che, son las 8 y 12", le avisó Leticia Siciliani, dando a entender que ese no era sólo un tema polémico sino que el horario quizá no era el adecuado para debatirlo.

"Cualquiera, la verdad que cualquiera...", se excusó la influencer y pareció querer dar por terminado el tema. Sin embargo, rápido de reflejos, Moldavsky le repreguntó.

"Igual, ¿por qué 'a mí me gustaría que el debate sea culear con hermanos'? ¿Por qué te vino ese pensamiento?", le consultó su compañero. A lo que Siciliani sumó: "Además, no tenés hermanos varones". "Por eso capaz lo digo más livianita de ropas", analizó Nati Jota.

Y concluyó: "Pero obviamente me resulta raro, me parece medio raro y turbio, pero acá va a ir la parte: es cultural que no te puedas cu... a tu hermano".

La polémica discusión comenzó cuando Eial Moldavsky preguntó: "¿A partir de qué categoría de primo el sexo no está mal visto?".

Desde la producción le respondieron: "Para mí, si no compartiste infancia, está todo bien". "Buena refe", le reconoció el conductor.

"Me gusta que lo que defina si vamos a tener relaciones o no sea la cantidad de recuerdos que nos unen", opinó el hijo de Roberto Moldavsky.

"No te podés bajar a una prima con la que te sacabas los mocos. Tiene que ser una prima que apareció en tu vida pasados los 15 años", aclaró el filósofo.

Y después planteó un escenario hipotético: "Si aparece una prima nueva pasados los 15 años, de edad similar y que vos ya te levantás mirando a Jerusalén, esa persona pasa a ser parte de tu categoría de lo que podés intervenir".

Aunque realizó una aclaración: "Después no hace falta tener pibes, es un tirito, una descarga eléctrica".

En ese momento dieron comienzo al programa Sería Increíble (Olga, a las 8) y se sumaron al debate a Leticia Siciliani y Nati Jota, quien recientemente fue noticia por piropear a un hombre que pasaba por la esquina donde trabaja, que después le llevó un regalo.

Mientras que Siciliani gritaba: "¡Noooo! ¡Noooo!". "Yo pienso que depende de qué tanto compartiste, porque ese primo segundo que no viste nunca en su vida, ni a él ni a sus padres", agregó la ex Luzu.

"Te doy un ejemplo: yo con mis primas tengo un vínculo muy cercano, me daría impresión que los hijos que no tengo se cojan a los hijos que ellas no tienen aún", contó Natalia Jersonsky, como es su nombre completo.

Y Moldavsky sumó una experiencia personal: "Mi vieja es recontra amiga cercana de su prima, nunca se presentó el deseo (de estar con la hija), pero no me hubiera parecido moralmente incorrecto".