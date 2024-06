Facundo Moyano fue visto infraganti con una modelo: "De Madrid a..."

facundo-moyano-con-la-modelo-natalia-en-un-aeropuerto-foto-captura-de-la-cuenta-de-x-de-lam-EFMTE7Y4I5H2BJEABVLILTIGN4.avif

No es la primera vez que al dirigente político se lo ve con ella desde que confirmó el fin de su relación con Bargiela, sin embargo hasta el momento no hizo referencia al vínculo con la joven.

LA REACCIÓN DE EVA BARGIELA CUANDO LE VOLVIERON A PREGUNTAR POR SU VÍNCULO CON BENJAMÍN ALFONSO

Eva Bargiela dio que hablar luego de que en una nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaran por su vínculo con Benjamín Alfonso tras los rumores de romance.

“¿Viste que se te vinculó con Benjamín Alfonso?”, le comentó el cronista y ella reaccionó: “Ah, sí, me enteré. Nada, qué sé yo, lo requiero a Benja, es un amor. Tengo muy buena onda y nada”.

“Entiendo que también es divertido generar vínculos o decir ‘está con tal, está con tal’, pero la verdad es que no. O sea, lo quiero, me parece un amor, todo, pero no. Nada, personal”, aseguró la modelo.