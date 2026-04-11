Premios Martín Fierro de Moda: quiénes son los conductores y nominados

Los premios Martín Fierro de la Moda se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de abril, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, quienes presentarán a invitados especiales, como referentes del estilo y destacadas figuras del espectáculo.

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Con la transmisión de Telefe, la gala de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) brindará galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025, por lo que se premiarán a los nominados de 13 de las 19 ternas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.