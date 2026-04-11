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Moda

Premios Martín Fierro de Moda: quiénes son los conductores y nominados

La gala será emitida por Telefe y contará con invitados especiales, como referentes del ámbito.

Por Agencia NA
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Los premios Martín Fierro de la Moda se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de abril, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, quienes presentarán a invitados especiales, como referentes del estilo y destacadas figuras del espectáculo.

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Con la transmisión de Telefe, la gala de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) brindará galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025, por lo que se premiarán a los nominados de 13 de las 19 ternas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Martín Fierro de la Moda, los nominados son…

  • Mejor Influencer De Moda
  • Zaira Nara
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

  • Momi Giardina (Telefe - Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

  • Santi Talledo (Telefe - Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

  • Carolina Pampita Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

  • Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)
  • Yanina Latorre (Sqp)
  • Mariana Fabbiani (Ddm)
  • Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

  • Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando Con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina De Película)
  • Josefina China Ansa (Lado V)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

  • Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
  • Ivan De Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel De Brito (Lam)
  • Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

  • Sol Pérez (Gran Hermano)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (GH)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Monna Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
  • Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
  • Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/A Moda Femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor Estilista

  • Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)
  • Nuevo Talento De La Moda
  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot
Temas
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