Netflix lanzó la serie de Moria Casán: fecha, tráiler y quiénes la interpretan

La historia de una de las figuras más icónicas de la cultura argentina ya tiene fecha. Netflix lanzó el tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y confirmó que se estrenará el 14 de agosto en todo el mundo .

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La producción, que ya finalizó su rodaje, es una de las apuestas más fuertes del contenido argentino para 2026 y promete recorrer la vida de “La One” a través de distintas etapas clave de su carrera.

Tres actrices para una sola Moria

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es su formato: tres actrices interpretarán a Moria en diferentes momentos de su vida.

Sofía Gala , su hija, encarna a la Moria de los años ‘70

Griselda Siciliani se mete en su etapa de mayor exposición mediática

Cecilia Roth interpreta a la diva en su versión más actual

El adelanto ya empezó a generar repercusión. En las primeras escenas, Sofía Gala aparece con estética de vedette y lanza una frase que resume el inicio del personaje:

"Soy Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual".

Más adelante, Siciliani recrea el espíritu de la televisión de los 2000 con una línea que condensa su figura:

"Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista".

Mucho más que una biopic

La serie no solo repasará la vida de Moria, sino que también funcionará como un recorrido por más de 50 años de cultura popular argentina, con sus luces, escándalos y momentos icónicos.

Entre las escenas que ya se pudieron ver en el tráiler, aparece la recreación de la presentación de su libro “Memoria” en 2012, junto con otros guiños a su vigencia mediática.

La propia Moria presentó el adelanto en su programa y no pudo evitar emocionarse:

"Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá".

Un rodaje con polémicas y figuras

Detrás de cámara, la producción también tuvo momentos complejos, como el accidente de Cecilia Roth durante las grabaciones, además de distintas polémicas que rodearon el proyecto.

La serie está dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, con una propuesta que apunta a homenajear a una figura que hizo de la provocación y la libertad su sello personal.

Con este lanzamiento, Netflix redobla su apuesta por el contenido argentino y pone en el centro a una figura que, fiel a su estilo, vuelve a marcar presencia.

Porque si algo dejó claro el adelanto, es que Moria Casán sigue siendo protagonista.