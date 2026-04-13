Día Mundial del Beso: el ranking de los "picos" más recordados de Argentina

En el Día Mundial del Beso repasamos esas escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. En Argentina, la televisión, el espectáculo y el deporte ofrecieron besos que fueron mucho más que una muestra de afecto: algunos marcaron época, otros rompieron moldes y varios desataron polémica.

Talento nuestro Hernán MC: el músico urbano que vuelve a cumplir un sueño en el "Rap de Barrio"

Un recorrido por algunos de los besos más recordados:

El pico entre Maradona y Caniggia

image

El 14 de julio de 1996, Boca Juniors goleó 4-1 a River Plate en La Bombonera por el Torneo Clausura. Pero más allá del resultado, ese Superclásico quedó en la historia por una escena inolvidable: el beso entre Diego Maradona y Claudio Paul Caniggia.

Días antes del partido, Maradona había lanzado una frase que sumó picante: “Si Cani le hace un gol a River yo le doy un piquito”.

La declaración calentó la previa, sobre todo teniendo en cuenta que Caniggia enfrentaba a su exequipo. A los 43 minutos del primer tiempo, Maradona asistió a Caniggia, que giró dentro del área y envió un centro preciso para que José Basualdo marcara el 1-0.

En pleno festejo, ambos se encontraron con los brazos abiertos, se señalaron y, en medio del abrazo, se dieron un beso breve que quedó captado por las cámaras.

El beso más esperado: Messi y la Copa del Mundo

La imagen de Lionel Messi besando la Copa del Mundo en Qatar 2022 es, para muchos, el beso más icónico de la historia reciente argentina. Un gesto cargado de emoción que simbolizó la consagración máxima.

image

Besos de telenovelas: Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez

Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez protagonizaron uno de los besos más recordados de las telenovelas en Celeste, marcando a toda una generación.

image

Floricienta: un beso que marcó a toda una generación

image

En Floricienta (2004), el romance entre Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro dio lugar a algunos de los besos más recordados de la televisión juvenil. La historia entre Flor y Federico combinó fantasía, amor imposible y emoción, logrando una conexión única con el público. Cada encuentro entre los protagonistas era esperado por los fans, y sus escenas románticas quedaron grabadas como un clásico de una generación.

La Mary: un beso que traspasó la ficción

image

En la película La Mary, el beso entre Susana Giménez y Carlos Monzón quedó marcado por una intensidad poco común. La química entre ambos no solo funcionó en la pantalla, sino que reflejaba una atracción real que trascendía la ficción. Con el tiempo, esa relación se volvió parte de la historia del espectáculo argentino, dándole a esas escenas un peso aún mayor.