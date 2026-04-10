De vacaciones en Brasil, el cantante de Omega también se sumó a la "favela tour":

El cantante de Omega, Hugo Flores, se encuentra de vacaciones en Brasil y decidió sumarse a una de las experiencias turísticas más comentadas de los últimos tiempos: la “favela tour”. Durante su estadía en Río de Janeiro, el artista recorrió sectores populares que se han convertido en un atractivo para visitantes de todo el mundo.

En ese contexto, el músico sanjuanino visitó la famosa terraza conocida como Puerta del Cielo, un sitio que se volvió viral en redes sociales. Allí, acompañado por su hija, participó de la experiencia que incluye grabaciones con drones en las que se ve a los turistas caminando por una pasarela hasta llegar a una silla ubicada al borde de la estructura, generando impactantes imágenes con vista panorámica de la favela.

Embed - Hugo Flores on Instagram: "Visitando la favela más grande de Sudamérica #rocinha #favela #brasil #riojaneiro #vacaciones" View this post on Instagram El propio cantante compartió parte del recorrido en sus redes, donde se lo vio disfrutando del momento en familia. La actividad, que mezcla turismo, adrenalina y contenido para redes, se consolidó como una de las propuestas más elegidas por quienes visitan Río, y cada vez suma más figuras públicas que se animan a vivirla.

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