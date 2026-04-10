viernes 10 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

De vacaciones en Brasil, el cantante de Omega también se sumó a la "favela tour":

Hugo Flores compartió su experiencia en una de las propuestas turísticas más virales de Río de Janeiro, donde recorrió una favela y protagonizó impactantes tomas con drones junto a su hija.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hugo

El cantante de Omega, Hugo Flores, se encuentra de vacaciones en Brasil y decidió sumarse a una de las experiencias turísticas más comentadas de los últimos tiempos: la “favela tour”. Durante su estadía en Río de Janeiro, el artista recorrió sectores populares que se han convertido en un atractivo para visitantes de todo el mundo.

Lee además
el teatro del bicentenario se deja seducir por la musica, la actuacion y la danza en abril
Para disfrutar

El Teatro del Bicentenario se deja seducir por la música, la actuación y la danza en abril
barassi sufrio un blooper de vestuario en vivo y lo conto sin filtro: tengo dos agujeros
Video

Barassi sufrió un blooper de vestuario en vivo y lo contó sin filtro: "Tengo dos agujeros"

En ese contexto, el músico sanjuanino visitó la famosa terraza conocida como Puerta del Cielo, un sitio que se volvió viral en redes sociales. Allí, acompañado por su hija, participó de la experiencia que incluye grabaciones con drones en las que se ve a los turistas caminando por una pasarela hasta llegar a una silla ubicada al borde de la estructura, generando impactantes imágenes con vista panorámica de la favela.

Embed - Hugo Flores on Instagram: "Visitando la favela más grande de Sudamérica #rocinha #favela #brasil #riojaneiro #vacaciones"
View this post on Instagram

El propio cantante compartió parte del recorrido en sus redes, donde se lo vio disfrutando del momento en familia. La actividad, que mezcla turismo, adrenalina y contenido para redes, se consolidó como una de las propuestas más elegidas por quienes visitan Río, y cada vez suma más figuras públicas que se animan a vivirla.

Seguí leyendo

Falleció un actor de 'Juego de tronos' tras una lucha contra la ELA

Aimé presenta "Soy Canciones": un viaje sonoro e íntimo en el Museo Franklin Rawson

El Mozarteum San Juan presentó su 44ª Temporada: una apuesta por la diversidad y la excelencia

Netflix: cuáles son las 19 películas y las series argentinas que se estrenarán en 2026 y 2027

Tras la caída, Andrea del Boca abandona la Casa de Gran Hermano

Furor por Airbag en San Juan: fans de todo el país organizan viajes y se esperan colectivos repletos

Bandana dará un show en Mendoza y será el primero de la gira en el interior del país

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus "angelitas": quién es la flamante mamá

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Imagen del ave que fue confundido con un pichón de cóndor.
Mundo animal

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

Además de los cuatro dirigentes nombrados, en la foto también aparece Jaqueline Yubel, funcionaria de Rawson y presidenta de la Juventud Peronista. 
Encuentros

Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino
Capital

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok
Redes

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
UFI CAVIG

Detienen a un sanjuanino que amenazó a su expareja con revelar fotos íntimas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Red Tulum.
Costos

Boleto de colectivo en San Juan: para los empresarios debería costar $1.300

Imagen ilustrativa
Estadísticas

Rawson en rojo: lidera el mapa del delito en San Juan y la noche es el blanco preferido de los ladrones

Rectorado
Educación superior

Con un desencuentro político, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó el presupuesto 2026 con un aumento del 9,49%

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil