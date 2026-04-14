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Gran expectativa

El Encargado 4: salió a la luz el tráiler, ¿cuándo se estrena?

Guillermo Francella se vuelve a poner en la piel de Eliseo para dar una última batalla.

Por Agencia NA
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La plataforma Disney Plus estrenó el primer adelanto de la última temporada de El Encargado, la exitosa serie argentina protagonizada por Guillermo Francella, que mezcla humor negro y una sátira del típico porteño.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la esperada cuarta entrega de la producción argentina estará disponible a partir del 1ero de mayo. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar su historia.

En este primer avance, Eliseo está más calculador que nunca y con más ánimos de enfrentarse a quienes se interponen en su camino. Tras vender su negocio por una millonaria cifra y elevar su estatus frente a sus molestos vecinos, su próximo desafío es asesorar a nada más y nada menos que al Presidente de la Nación.

El simple cambio económico de Eliseo será el desencadenante de la furia de su archienemigo Zambrano, con la gran interpretación del Puma Goity, que buscará burlar sus planes con una bizarra estrategia legal.

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Aunque todo parece oscuro para Eliseo, quien aparentemente muere en el tráiler, el encargado promete dar batalla y demostrar que con su ingenio le puede ganar a la mismísima muerte.

La dirección, nuevamente a cargo de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene esa estética pulida que convirtió a la ficción argentina en un fenómeno internacional.

FUENTE: Agencia NA

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