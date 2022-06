Emily Lucius rompió el silencio y habló de lo que pasó con Locho Loccisano

Con el abandono de la casa por parte de Emily Lucius, el grupo llamado La Familia -creado por Chanchi Estévez- se debilitó aún más. Pero la noticia no fue esa sino el extenso mensaje que la influencer publicó en su cuenta de Instagram expresando sus sentidas disculpas sobre todo lo sucedido.

Además, Emily Lucius se vio obligada a llevar a cabo tal accionar por los rumores que circulaban en las redes sociales debido a su mal comportamiento en el programa. Una movida masiva pedía su cancelación en la web como también en los famosos canjes, método de subsistencia de la influencer.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, comenzó expresando.

Algunos renglones por debajo, hizo foco en las disculpas públicas a Locho Loccisano y su familia por la situación de bullying que le hizo vivir. "Sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, explicó sobre el ataque de pánico que sufrió el joven.

¡Paren con el bullying a Locho!

Antes de cerrar su último comunicado al respecto, aseguró que intentará ser una mejor persona luego de haber tenido la experiencia en El Hotel de los Famosos: “Trabajo desde el humor tratando de ser mi mejor versión. Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quien es Emily Lucius”.