El 'Gordo' Páez Oro a dúo con el Chango Huaqueño, una joyita de dos inmortales de la Cuyanía

El Gordo Paéz Oro y el Chango Huaqueño, en un momento imperdible antes de una presentación.

Un 27 de agosto de 1948 llegaba a este mundo Rodolfo Páez Oro , quien sumergido en un entorno de tradiciones y música terminó convirtiéndose en el ‘Tonadero Mayor de Cuyo’. Falleció muy joven, en 1999 con solo 51 años, pero su duende, impronta y legado sigue presente en cada peña, en cada serenata.

Ese mismo tren que entrelaza tristeza con eternidad fue al que se subió el lunes pasado el ‘Chango’ Huaqueño , cuando atravesaba los 71 años. Su voz tampoco se apagará nunca, esa misma voz que maridó a la perfección en un encuentro de puro sentimiento cuyano con el Gordo Páez Oro, y que hoy ve la luz a través de un inédito video.

La marca que ‘pisa’ la imagen apunta que tuvo lugar en julio de 1999, en un camarín del Teatro Sarmiento. Previo a una presentación en este rincón referente de la cultura sanjuanina, el Gordo Páez Oro y el Chango Huaqueño se regalaron un momento único, se permitieron jugar entre la letra y los acordes del vals ‘Puentecito de mi río’.

Hubo algunos privilegiados testigos y afortunadamente uno de ellos se permitió poner a grabar la cámara y el resultado tan mágico como sentido habla por sí solo: