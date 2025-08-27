miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inédito e imperdible video

El 'Gordo' Páez Oro a dúo con el Chango Huaqueño, una joyita de dos inmortales de la Cuyanía

El ‘Tonadero Mayor de Cuyo’ cumpliría 77 años este miércoles, dos días después de haberse producido el fallecimiento del embajador de la música y tradición de Huaco. Un momento único, en la intimidad de una presentación en el Teatro Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gordo Paéz Oro y el Chango Huaqueño, en un momento imperdible antes de una presentación.

El Gordo Paéz Oro y el Chango Huaqueño, en un momento imperdible antes de una presentación.

Un 27 de agosto de 1948 llegaba a este mundo Rodolfo Páez Oro, quien sumergido en un entorno de tradiciones y música terminó convirtiéndose en el ‘Tonadero Mayor de Cuyo’. Falleció muy joven, en 1999 con solo 51 años, pero su duende, impronta y legado sigue presente en cada peña, en cada serenata.

Lee además
Eusebio Poncela falleció este miércoles a los 79 años.
Deceso

Dolor por el fallecimiento de un reconocido actor español del universo Almodóvar
infancias elegidas, la exquisita excusa para disfrutar del maridaje de ritmos caribenos con otros generos
Propuesta musical

"Infancias Elegidas", la exquisita excusa para disfrutar del maridaje de ritmos caribeños con otros géneros

La marca que ‘pisa’ la imagen apunta que tuvo lugar en julio de 1999, en un camarín del Teatro Sarmiento. Previo a una presentación en este rincón referente de la cultura sanjuanina, el Gordo Páez Oro y el Chango Huaqueño se regalaron un momento único, se permitieron jugar entre la letra y los acordes del vals ‘Puentecito de mi río’.

Hubo algunos privilegiados testigos y afortunadamente uno de ellos se permitió poner a grabar la cámara y el resultado tan mágico como sentido habla por sí solo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960750298755985854&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Se disparan las tasas de interés y muchos bancos ya pagan más de 50% por los plazos fijos

La pareja de periodistas que sorprendió a todo el mundo con su separación: "Se terminó"

La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe

Taylor Swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con Travis Kelce

Claudia Villafañe protagonizó un siniestro vial y sufrió un golpe en la cabeza: cómo se encuentra

San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

Dolor por la muerte de la actriz española Verónica Echegui a sus 42 años

Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Eusebio Poncela falleció este miércoles a los 79 años.
Deceso

Dolor por el fallecimiento de un reconocido actor español del universo Almodóvar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Te Puede Interesar

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen ilustrativa
Lamentable

Un incendio se descontroló y afectó varias viviendas en un asentamiento de Santa Lucía

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

La llamada que alertaba de una bomba en la escuela Augusto Pulenta de San Martín es un hombre y de edad juvenil.
Una mala moda

De hombre y joven: la voz tras la amenaza de bomba en el colegio de San Martín: "Bomba, corran..."

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental
Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental