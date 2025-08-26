La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe

En un giro inesperado que sorprendió a la industria televisiva, Paula Varela aseguró en Intrusos que Santiago del Moro , uno de los conductores más emblemáticos de Telefe , habría presentado su renuncia al canal. Además de confirmar la noticia, la periodista compartió detalles sobre los posibles motivos detrás de la decisión y explicó cómo esto afectaría el futuro del reality más exitoso del canal.

“Santiago del Moro deja el canal, noticia de último momento, lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión” , informó Varela en el ciclo de América TV, dejando claro que la determinación fue personal y que no estaría ligada a decisiones del canal.

Acto seguido, la panelista profundizó sobre la personalidad reservada del conductor: “Santiago es una persona muy cerrada en sus decisiones, tiene un círculo íntimo muy cerrado, su información está guardada bajo siete llaves, no me sorprendería que lo desmienta pero hasta ahora me dicen que esto es así”.

Con esta aclaración, Varela anticipó que la información podría no ser confirmada de manera inmediata por el propio Del Moro, pero insistió en que sus fuentes son sólidas.

¿Qué pasará con el casting de Gran Hermano?

Uno de los puntos más sensibles tras la supuesta renuncia del conductor es el futuro de Gran Hermano, el reality que marcó récords de audiencia en sus últimas ediciones y cuyo regreso estaba en marcha. Según contó Varela, esta sorpresiva decisión habría tenido un impacto directo en la producción del programa.

“Me dicen que por ese motivo están frenados los castings de los participantes de Gran Hermano”, sostuvo la periodista, insinuando que la producción se encuentra en una especie de pausa mientras se define quién podría reemplazar a Del Moro o si se reconfigurará el proyecto.

Además, reveló un dato que hasta ahora se mantenía en reserva: “Me cuentan también que la casa de este año se construiría dentro de Telefe. Las personas con las que hablé me dicen ‘estamos sin conductor, por eso está todo frenado’”, concluyó Varela, dejando en evidencia la magnitud de la incertidumbre que atraviesa el ciclo.