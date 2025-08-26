martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorpresa

La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe

Al parecer, el conductor ya tiene la decisión tomada pero su filtración sorprendió a propios y ajenos. Mirá de quién se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un giro inesperado que sorprendió a la industria televisiva, Paula Varela aseguró en Intrusos que Santiago del Moro, uno de los conductores más emblemáticos de Telefe, habría presentado su renuncia al canal. Además de confirmar la noticia, la periodista compartió detalles sobre los posibles motivos detrás de la decisión y explicó cómo esto afectaría el futuro del reality más exitoso del canal.

Lee además
la pareja de periodistas que sorprendio a todo el mundo con su separacion: se termino
Fin del amor

La pareja de periodistas que sorprendió a todo el mundo con su separación: "Se terminó"
taylor swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con travis kelce
VIva el amor

Taylor Swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con Travis Kelce

“Santiago del Moro deja el canal, noticia de último momento, lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión”, informó Varela en el ciclo de América TV, dejando claro que la determinación fue personal y que no estaría ligada a decisiones del canal.

Acto seguido, la panelista profundizó sobre la personalidad reservada del conductor: “Santiago es una persona muy cerrada en sus decisiones, tiene un círculo íntimo muy cerrado, su información está guardada bajo siete llaves, no me sorprendería que lo desmienta pero hasta ahora me dicen que esto es así”.

image

Con esta aclaración, Varela anticipó que la información podría no ser confirmada de manera inmediata por el propio Del Moro, pero insistió en que sus fuentes son sólidas.

¿Qué pasará con el casting de Gran Hermano?

Uno de los puntos más sensibles tras la supuesta renuncia del conductor es el futuro de Gran Hermano, el reality que marcó récords de audiencia en sus últimas ediciones y cuyo regreso estaba en marcha. Según contó Varela, esta sorpresiva decisión habría tenido un impacto directo en la producción del programa.

“Me dicen que por ese motivo están frenados los castings de los participantes de Gran Hermano”, sostuvo la periodista, insinuando que la producción se encuentra en una especie de pausa mientras se define quién podría reemplazar a Del Moro o si se reconfigurará el proyecto.

Además, reveló un dato que hasta ahora se mantenía en reserva: “Me cuentan también que la casa de este año se construiría dentro de Telefe. Las personas con las que hablé me dicen ‘estamos sin conductor, por eso está todo frenado’”, concluyó Varela, dejando en evidencia la magnitud de la incertidumbre que atraviesa el ciclo.

Seguí leyendo

Claudia Villafañe protagonizó un siniestro vial y sufrió un golpe en la cabeza: cómo se encuentra

San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

Dolor por la muerte de la actriz española Verónica Echegui a sus 42 años

Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

En medio de la polémica, Gimena Accardi viene a San Juan con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia con Nico Vázquez

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Una obra íntima y conmovedora desembarcará en el Teatro del Bicentenario

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La obra Fragmento de Pasión forma parte de este replanteo de las artes escénicas.
Atractiva propuesta

San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

Te Puede Interesar

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Legislativas 2025

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril
Exclusivo

Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday
En Tribunales

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida
Oficial

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?
Histórica vacante

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?