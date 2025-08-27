Dolor por el fallecimiento de un reconocido actor español del universo Almodóvar

El actor Eusebio Poncela falleció a sus 79 años, luego de que le diagnosticaran cáncer y el mundo del espectáculo está de luto por la partida del español. La noticia fue confirmada por la Academia de Cine de España a través de la red social X este miércoles. "En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto", recordó la Academia.

Inédito e imperdible video El 'Gordo' Páez Oro a dúo con el Chango Huaqueño, una joyita de dos inmortales de la Cuyanía

Fue reconocido mundialmente por sus diversos trabajos en el teatro, en el cine y en la televisión. Protagonizó éxitos como La ley del deseo, las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho y Águila roja.

El madrileño fue muy reconocido también por interpretar a José Sirgado en la película Arrebato, personaje que lo disparó el estrellato de su carrera profesional. Falleció después una lucha contra un poderoso cáncer en su ciudad natal.

image

Eusebio Poncela y el universo Almodóvar

Su carrera profesional inició con el papel de Néstor en La semana del asesino, un vecino que seduce al personaje principal. Luego, su encarnación en Arrebato fue muy importante para marcar su camino cinematográfico y en el mundo del espectáculo en general.

Los gozos y las sombras fue el puntapié que necesitaba para terminar de despegar su carrera.

Sin dudas será recordado como una persona a la que no le temía el pulso, como cuando aseguró ser censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui". Su vida no fue fácil, ya que tuvo una fuerte adicción a las drogas y se pudo recuperar tiempo después. "Caí en ello, como todo el mundo lo sabe. Yo la gocé y la sufrí, porque tuve que salir de ella solo, con un par de pelotas", había declarado en aquel momento.

FUENTE: Ámbito