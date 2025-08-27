miércoles 27 de agosto 2025

Propuesta musical

"Infancias Elegidas", la exquisita excusa para disfrutar del maridaje de ritmos caribeños con otros géneros

La banda cuyana Enpacto se presenta el sábado 30, a las 21:30, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El sábado 30 de agosto, a las 21:30, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario será escenario de un espectáculo cargado de energía y diversidad musical. La banda cuyana Enpacto llega para presentar la versión renovada de su disco Infancias Elegidas, en una propuesta que fusiona el reggae con sonidos de jazz, tango, folklore y rock.

El show, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a vivir una experiencia única junto a la agrupación nacida en 2017, que se consolidó como una de las propuestas más originales de la región. Con un estilo que transmite mensajes de paz, amor y unidad, Enpacto combina los ritmos caribeños con una fuerte identidad local.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de un repertorio de 13 canciones que integran Infancias Elegidas, entre ellas Luz particular, Inspiración, Infancias y Musa. Además, la velada contará con la participación de artistas invitados, proyecciones visuales y una puesta en escena que promete un viaje sonoro cargado de groove y emociones.

La formación actual está integrada por Luis Gómez (voz y percusión), Emilio Rodríguez y Rodrigo Cardozo (guitarras), Emi Soria (bajo), Rodrigo Cortez (teclados) y una sólida sección de vientos conformada por León Rodríguez (saxo tenor), Fernando Naser (trompeta) y Juan Bazán (trombón).

Las entradas generales tienen un valor de $8.000 y ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14:00 h. También pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com.

FUENTE: Sí San Juan

