La pareja de periodistas que sorprendió a todo el mundo con su separación: "Se terminó"

Agosto no se va sin dejar otro sacudón en el mundo de la radio y el periodismo: se confirmó la separación entre Matías Martin y Victoria "Vicky" De Masi , una pareja que había sorprendido tanto por lo inesperado como por el entusiasmo que generó en sus círculos cercanos.

El romance, que había comenzado hace unos nueve meses, fue breve pero comentado. Según trascendió, la chispa surgió en el ámbito laboral: ella visitó el estudio donde él conduce su programa radial, y desde entonces comenzaron a frecuentarse. Él, figura reconocida del medio y con décadas en la televisión y la radio; ella, una periodista destacada en el rubro político, muy valorada por colegas y especialistas, aunque menos conocida para el gran público.

image

De Masi es una profesional con trayectoria sólida y prestigio creciente. Sus textos y apariciones públicas la han posicionado como una voz respetada dentro del periodismo de análisis. Sin embargo, su nombre empezó a circular fuera del círculo especializado por su vínculo con Martin, cuya vida sentimental suele captar más atención mediática.

La relación entre ambos avanzó discretamente, sin grandes exhibiciones ni escándalos, pero ahora llegó a su fin. La noticia fue confirmada por medios digitales y replicada con cierto tono de humor por algunas cuentas especializadas en farándula, como la de El Canciller, que publicó: “La tristeza invade a la Argentina: después de 9 meses de amor, se separaron Matías Martin y la periodista ‘Vicky’ De Masi”.

Matías Martin venía de una ruptura anterior con la modelo Natalia Graziano, una historia que también dio que hablar en su momento. En este nuevo capítulo, la separación habría sido en buenos términos, aunque sin mayores detalles por parte de los protagonistas.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas. Mientras tanto, el periodismo y el espectáculo despiden a una de las parejas más inesperadas del último año.