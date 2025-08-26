martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fin del amor

La pareja de periodistas que sorprendió a todo el mundo con su separación: "Se terminó"

Después de nueve meses de relación, el conductor radial Matías Martin y la periodista Victoria De Masi pusieron fin a su vínculo. La pareja, que había comenzado discretamente, sorprendió al medio con su separación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Agosto no se va sin dejar otro sacudón en el mundo de la radio y el periodismo: se confirmó la separación entre Matías Martin y Victoria "Vicky" De Masi, una pareja que había sorprendido tanto por lo inesperado como por el entusiasmo que generó en sus círculos cercanos.

Lee además
la bomba del ano: filtraron la renuncia de una mega estrella de telefe
Sorpresa

La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe
taylor swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con travis kelce
VIva el amor

Taylor Swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con Travis Kelce

El romance, que había comenzado hace unos nueve meses, fue breve pero comentado. Según trascendió, la chispa surgió en el ámbito laboral: ella visitó el estudio donde él conduce su programa radial, y desde entonces comenzaron a frecuentarse. Él, figura reconocida del medio y con décadas en la televisión y la radio; ella, una periodista destacada en el rubro político, muy valorada por colegas y especialistas, aunque menos conocida para el gran público.

image

De Masi es una profesional con trayectoria sólida y prestigio creciente. Sus textos y apariciones públicas la han posicionado como una voz respetada dentro del periodismo de análisis. Sin embargo, su nombre empezó a circular fuera del círculo especializado por su vínculo con Martin, cuya vida sentimental suele captar más atención mediática.

La relación entre ambos avanzó discretamente, sin grandes exhibiciones ni escándalos, pero ahora llegó a su fin. La noticia fue confirmada por medios digitales y replicada con cierto tono de humor por algunas cuentas especializadas en farándula, como la de El Canciller, que publicó: “La tristeza invade a la Argentina: después de 9 meses de amor, se separaron Matías Martin y la periodista ‘Vicky’ De Masi”.

Matías Martin venía de una ruptura anterior con la modelo Natalia Graziano, una historia que también dio que hablar en su momento. En este nuevo capítulo, la separación habría sido en buenos términos, aunque sin mayores detalles por parte de los protagonistas.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas. Mientras tanto, el periodismo y el espectáculo despiden a una de las parejas más inesperadas del último año.

Temas
Seguí leyendo

Claudia Villafañe protagonizó un siniestro vial y sufrió un golpe en la cabeza: cómo se encuentra

San Juan y La Rioja, unidos para disfrutar y repensar el arte escénico mientras se forma al espectador

Dolor por la muerte de la actriz española Verónica Echegui a sus 42 años

Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

En medio de la polémica, Gimena Accardi viene a San Juan con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia con Nico Vázquez

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Una obra íntima y conmovedora desembarcará en el Teatro del Bicentenario

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la bomba del ano: filtraron la renuncia de una mega estrella de telefe
Sorpresa

La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

Te Puede Interesar

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno
Legislativas 2025

Arranque de campaña: en San Juan anticipan poco acto grande y mucho puerta a puerta, con una ayudita tecno

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril
Exclusivo

Así fue la detención del principal sospechoso del crimen del jubilado en Villa del Carril

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday
En Tribunales

Liberaron a Iván Gamboa, el primer detenido por el crimen del jubilado Alday

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida
Oficial

Se conoció el motivo que llevó a alumnos de una escuela de Capital a cortar una avenida

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?
Histórica vacante

Tras conocer a los 35 candidatos a Fiscal General, ¿cómo sigue el proceso de selección?