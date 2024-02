El fuerte mensaje de Soledad Pastorutti sobre su esposo

Y sigue diciendo: “Se la banca, acompaña, abraza, critica, sonríe, putea, ama, de verdad me ama tal y como soy”.

La diva remarcó: “Festejamos otra vez juntos. Por todo lo vivido y construido, porque seguimos caminando uno al lado del otro, porque ya somos uno y sabemos que no hay nada mejor e importante”.

Soledad terminó su emotivo texto diciendo: “En tu día agradezco tenerte, haberte conocido y saberte tan buena gente. Deseo que la felicidad siempre te acompañe. Te amo”.

Para ilustrar el mensaje, la artista subió varias fotos junto a su pareja y sus dos hijas.

