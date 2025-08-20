¿No fue la primera vez que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez?: la revelación que lo afirma

Este martes, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez vivieron uno de los días más tensos de su relación. Luego de que ella confesara su infidelidad, la actriz quedó en el ojo de la tormenta recibiendo todo tipo de críticas en redes sociales. Horas después, el actor se pronunció al respecto y resaltó los 18 años de amor que vivieron y los valores de la joven como persona. Sin embargo, más allá de esta circunstancia, en LAM (América) aseguraron que esta no había sido la primera vez que la influencer había engañado a su pareja.

“El problema de Nico y Gime empieza cuando él hace Tootsie y ella acepta entrar en Olga. Estoy diciendo que hay una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en LAM al empezar a analizar la crisis que sufrieron los actores.

Luego, el periodista, que se encontraba reemplazando a Ángel de Brito, relató que años atrás Accardi había tenido un encuentro amoroso con otra persona: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”. Lejos de tratarse únicamente de una salida romántica, Ochoa agregó: “Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de pol.... Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”.

En cuanto a la relación de la actriz con esta persona, el panelista sumó: “Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”. En su relato, el productor resaltó que más allá de que Vázquez se enteró de esta situación, la pareja se recuperó y continuó apostando al amor. “Pero esto no es la primera vez que pasa”, concluyo de forma enigmática.

El descargo de Accardi se produjo luego de que este lunes circularan las versiones de romance entre ella y Andrés Gil. “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, afirmó la joven en Sería Increíble, en el canal de streaming Olga.

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por Ángel de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar”, continuó. Respecto a la reacción de Vázquez, aseguró que “del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo ‘esto a vos no te define’“. Según Accardi, las cosas no estaban del todo bien entre ellos: ”En una relación que venía mal, que veníamos en crisis, hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”.

Sin dar nombres, al igual que había ocurrido en LAM, Gimena dio algunos indicios sobre el tercero en discordia. “Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Lo digo porque me hago cargo, lo hice, soy humana y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que quiero porque no se lo merece y hace dos meses se come un odio diciendo que estaba enamorado de su compañera de elenco y se la bancó como un señor, me cuidó y nos cuidamos”, aseguró.

FUENTE: Infobae