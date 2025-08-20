miércoles 20 de agosto 2025

Presentación

Una experiencia audiovisual única desembarca en el Teatro del Bicentenario

Después de Viejos, la banda de punk rock llegará a la Sala Auditórium con un show conceptual, cargado de potencia escénica y emoción. Las entradas están a la venta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario ofrecerá una experiencia audiovisual única de la mano de Después de Viejos. La banda local presentará su espectáculo “Tiempo”, una obra que propone reflexionar sobre el paso del tiempo y su inevitable impacto en la vida.

Desde la niñez hasta la vejez, Tiempo recorre las distintas etapas de la vida, a través de un repertorio de trece canciones originales guiando al espectador por una travesía intensa, emotiva y profundamente humana. A pesar del tiempo y su forma insistente de recordar su existencia, la obra propone un único anclaje: el aquí y el ahora.

Tiempo se presentará como una experiencia audiovisual explosiva y emocionante, donde la música, la imagen y la puesta en escena convergen para sumergir al público en una narrativa que trasciende lo lineal. Las proyecciones visuales, diseñadas por Juan Manuel Noguera, y la iluminación, a cargo de Fernando Torres, potenciarán cada momento, generando una atmósfera hipnótica.

La presentación contará con la participación especial de Willy Herrera, Cristian Espejo y Juanjo Giménez, músicos invitados que sumarán nuevos matices a esta propuesta. En un mundo atravesado por el vértigo del tiempo, la banda invita a detenerse, mirar alrededor y vivir el presente con intensidad.

La cita será el viernes 22 de agosto, a las 22. La entrada general de $10.000, se encuentra disponible en Boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14, de 16 a 20, y los sábados de 09:30 a 14. También se puede adquirir en TuEntrada.com

FUENTE: Sí San Juan

