Una experiencia audiovisual única desembarca en el Teatro del Bicentenario

La Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario ofrecerá una experiencia audiovisual única de la mano de Después de Viejos . La banda local presentará su espectáculo “Tiempo”, una obra que propone reflexionar sobre el paso del tiempo y su inevitable impacto en la vida.

Desde la niñez hasta la vejez, Tiempo recorre las distintas etapas de la vida, a través de un repertorio de trece canciones originales guiando al espectador por una travesía intensa, emotiva y profundamente humana. A pesar del tiempo y su forma insistente de recordar su existencia, la obra propone un único anclaje: el aquí y el ahora.

Tiempo se presentará como una experiencia audiovisual explosiva y emocionante, donde la música, la imagen y la puesta en escena convergen para sumergir al público en una narrativa que trasciende lo lineal. Las proyecciones visuales, diseñadas por Juan Manuel Noguera, y la iluminación, a cargo de Fernando Torres, potenciarán cada momento, generando una atmósfera hipnótica.

La presentación contará con la participación especial de Willy Herrera, Cristian Espejo y Juanjo Giménez, músicos invitados que sumarán nuevos matices a esta propuesta. En un mundo atravesado por el vértigo del tiempo, la banda invita a detenerse, mirar alrededor y vivir el presente con intensidad.

La cita será el viernes 22 de agosto, a las 22. La entrada general de $10.000, se encuentra disponible en Boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14, de 16 a 20, y los sábados de 09:30 a 14. También se puede adquirir en TuEntrada.com

FUENTE: Sí San Juan