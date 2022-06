Darío Barassi saludó antes a Messi por su cumpleaños y así le respondió él

“Anto, ¿qué hacés? Acá Barassi. Bueno, escuchame, reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa, y estamos con la producción viendo qué mandar ¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé, unas facturas ¿Están acá o están allá? ¡Están acá en Rosario!” fueron las palabras exactas que el comediante usó en el audio que le envió a la esposa del futbolista. Además, en un segundo audio, Barassi invitó a Rocuzzo a participar de su programa junto a su familia: “Anto, vení a jugar. Hacemos un especial tuyo, solo con tu familia. Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras".

Para terminar su saludo, le manda un beso y le comenta que ama a Lio.

La cómica situación llevó a que Antonela Rocuzzo le respondiera de forma inesperada y, a pesar del error, le agradeciera por el gesto: “Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”.

La inesperada reacción de la pareja no terminó ahí, un segundo audio haría muy feliz a Darío Barassi: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”. Y de fondo se escucha la voz de su pareja, que le pide por facturas. “Dice Anto que va a pensar de ir a jugar ahí con la hermana. Un beso grande a todos, nos vemos, chau”, cierra el audio Lio.

Luego de mostrar las pruebas, en medio de su programa, el sanjuanino se abrazó con su producción al grito de "¡Messi nos conoce! ¡Messi nos conoce!".