Lionel Messi cumple 35 años: París, grito de campeón con la Selección y un Mundial en puerta

Messiento feliz. Lionel Messi, el astro máximo de la Selección Argentina, este 24 de junio celebra sus 35 años de vida, de trayectoria y de buen fútbol. El 10 no pasará su cumpleaños rodeado con el plantel Albiceleste, debido a que el Mundial de Qatar se realizará noviembre, pero si lo hará junto a su esposa Antonela y sus tres hijos: Ciro, Mateo y Thiago. Vacaciones en Ibiza esperando una nueva temporada en la Liga de Francia, la mochila cargada con la Copa América, la Finalíssima y dejando una espacio para una próxima... Dios así lo quiera y ojalá que el 'Diegote' lo tiña argentino. Cumpleaños, mitad de año y un Mundial en puerta, ¿el ùltimo? no lo sabemos, pero de que la Pulga está un buen momento, eso no se discute. ¡Feliz cumpleaños, Lionel!