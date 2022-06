Curiosidades: los datos de Leo Messi que no conocías

No lo para nadie Piqué, otra vez in fraganti: las fotos con otra mujer

¿Lionel o Leonel?

Para 1986, la canción "Say you, say me" se reprodujo constantemente en las radios de los fanáticos de la música en inglés. El autor de este éxito es el reconocido cantante Lionel Richie, a quien el papá de Messi decidió copiarle el nombre un año después.

Este detalle no es ninguna novedad pero ¿porque lo llaman Leo?

Una vez llegado a Barcelona, el crack futbolista perdió su nombre original cuando el trato cotidiano de los españoles reemplazo la "i" por la "e". Fue así, como el diez argentino adoptó "Leo" para sí y lo eligió como marca personal.

Sus inicios podrían haber sido muy diferentes

Antes de fichar su gran pase al Barcelona, la familia de Leo debía asegurarse cada detalle del cambio de vida, dato que complicó bastante los planes de algunos...

El Como de la Liga Italiana se encontraba en Serie A para 1999 por lo que se interesó en sumarlo al equipo. El problema llegó cuando no pudieron asumir el gasto que conllevaría la mudanza de la familia hasta el viejo continente, por lo que el plan no se concretó.

“Al verlo ahora dan ganas de comerse las manos. Tenerlo a él es como tener a medio equipo. De haberlo fichado, habríamos solucionado los balances durante 30 años”, admitió hace un tiempo Enrico Preziosi, presidente del club en ese momento.

Su primera experiencia de campeón

Los datos sobre los comienzos de Messi en Newells's son conocidos por todos pero su primer copa de campeón, no.

Para 1995, el torneo de fútbol se encontraba en receso y un Leo de ocho años quería seguir jugando. Por eso, Central Córdoba se tomó el atrevimiento de anotar en su planteal al jovencito del que todos hablaban.

Fue así como, con las diez en su espalda, dejó huella levantando la Copa al salir campeón.

messi niño central.png Messi campeón en Central Córdoba con ocho años

Nervios calmados con flores

Varias imágenes de Messi vomitando recorrieron el mundo durante todo el 2014. Es que el jugador sufría la previa de todos sus partidos, lo que lo llevaba a padecer vómitos constantemente.

Dieta saludable, eliminación de gaseosas y harinas, visitas médicas llevaron a que pudiera sanar luego de un largo tratamiento. ¿El gran dato? Consumió flores de Bach para equilibrar su mente y su cuerpo.

Un Messi músico

La extensa relación con Antonela también tiene sus secretos. Hace un tiempo, la joven subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se los ve muy jóvenes y con un Leo músico...

¿Será tan buen guitarrista como futbolista?