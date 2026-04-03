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Susto

Barby Franco sufrió un accidente en la Ruta 3 junto a su hija y no hubo heridos graves

El hecho ocurrió cuando la modelo circulaba en su Tesla junto a su hija de tres años y otra acompañante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La influencer Barby Franco protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta 3, a la altura de la localidad bonaerense de Cañuelas, cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en un choque con otros dos autos.

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El hecho ocurrió cuando la modelo circulaba en su Tesla junto a su hija de tres años y otra acompañante, y debió frenar de manera brusca luego de que una camioneta se cruzara en su camino. Como consecuencia, fue impactada desde atrás por otros dos vehículos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro involucró a una camioneta Ford Maverick y un Toyota Corolla, y generó un importante operativo en la zona con la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos de gravedad. Solo uno de los conductores sufrió lesiones leves en una mano y fue asistido en el lugar, mientras que Franco y sus acompañantes se encuentran fuera de peligro.

El episodio generó preocupación debido a la presencia de la hija de la modelo en el vehículo, aunque las autoridades confirmaron que el hecho dejó únicamente daños materiales y quedó bajo investigación para determinar las causas.

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