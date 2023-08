Darío Barassi destronó a Telefe y arrasó con el rating: qué número hizo el sanjuanino

Lee más: Maxi López contó el pedido especial que le hizo Wanda Nara

El programa de preguntas y respuestas destronó a la ficción turca al alcanzar los 8,4 puntos de rating, dejando atrás a la novela de Telefe.

Una de cal y una de arena

El momento más fuerte y emotivo de ayer, que le permitió a Darío Barassi hacer un pico de rating y aplastar a la competencia, fue la charla que mantuvo con una de las concursantes de su programa.

Se trata de una joven médica uróloga que comenzó relatando: “Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”.

“¿Vos tenés una hija de un matrimonio anterior?”, le preguntó el conductor sanjuanino a la joven.

En ese punto, la joven fue sincera y confesó que el hombre la abandonó: “Sí, se fue a comprar cigarrillos el papá”.

Esto indignó a Darío Barassi, que no pudo ocultar su furia: “Ok. Un forro. Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”.

“La vida es así”, remarcó Estefanía, y agregó: “Mi hija ahora está con la abuelita, que vive conmigo”.

El conductor nacido en San Juan no dudó en alabar a la joven: “Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”.