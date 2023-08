Maxi López contó el pedido especial que le hizo Wanda Nara

Lee más: La palabra más esperada: Cami Homs habló sobre la separación de Rodrigo de Paul

Maxi López reconoció: “Yo no le escribí a Jorge Lanata ni nada, pero la verdad es que me dolió no poder estar presente, junto a mis hijos, en este tipo de noticia”.

En ese punto, el hombre confesó el pedido especial que le realizó Wanda Nara: “Cuando me enteré fue cuando me llamó Wanda y me dijo que, por favor, viniera . Yo al otro día ya estaba viajando y me enteré en el aire que había él hablado… y ya está. Estos últimos quince días estuve con ellos. Yo a Jorge Lanata no lo conozco y es una situación que es, simplemente, cuestión de empatía”.

Lee más: La vuelta de Luis Miguel en Argentina: las exigencias en su estadía

Sobre Valentino, su hijo mayor, que se queda en Buenos Aires, jugando en las inferiores de River Plate, Maxi contó la propuesta que le hizo a su ex mujer: “ Yo le planteé a Wanda la posibilidad de que los chicos vengan a vivir conmigo a Inglaterra , yo estoy a disposición para lo que ella considere mejor. Mis hijos van adelante de todos mis planes, siempre que me han necesitado, en el país que estuvieran, me moví. Ahora también tengo una hija en Europa y por eso vuelvo. Con respecto Mauro es la misma situación de siempre. Él tiene su relación con Wanda y yo con mis hijos ”.

Video de Maxi López hablando en “Intrusos” de Wanda Nara, su problema de salud y sus hijos: