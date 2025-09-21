Cómo sigue Thiago, el ex Gran Hermano que lucha por su vida tras un violento choque

l ex participante de Gran Hermano 2022 , Thiago Medina , continúa internado en estado delicado tras el violento accidente que sufrió con su moto en el partido bonaerense de Moreno . El joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega , donde permanece en terapia intensiva.

La última actualización de su estado de salud fue difundida por su expareja, Daniela Celis , madre de sus mellizas, quien utilizó sus redes sociales para dar tranquilidad a los seguidores del joven.

“Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión”, escribió Celis en una historia de Instagram. Además, detalló que el órgano más comprometido son los pulmones: “Es un día a día su evolución, pedimos sanación del cielo para que mejoren”.

En cuanto a las intervenciones médicas, señaló que la cirugía de tórax y abdomen “viene evolucionando de forma positiva” y confirmó que a Medina le extirparon el bazo tras el siniestro.

El accidente

El choque ocurrió días atrás en la Ruta Nacional 7, a la altura de la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Medina circulaba en una moto Honda cuando protagonizó el violento siniestro vial que lo dejó con graves lesiones internas.

“Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, había informado Celis horas después del hecho, pidiendo además una cadena de oración por la recuperación del joven.