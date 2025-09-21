domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Teatro del Bicentenario

Llega a San Juan uno de los musicales más aclamados de Broadway

Come from away es una experiencia musical multipremiada que emocionó al público de Nueva York, Londres y Buenos Aires. Entradas a la venta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
come-from-awai-1

El 26 de Setiembre se presenta en el Teatro del Bicentenario el aclamado musical de Broadway Come From Away con 15 actores en escena, banda en vivo y la dirección de Carla Calabrese y producción de The Stage Company. La obra obtuvo siete nominaciones a los premios Tony, incluido una nominación al Grammy en 2017 y cuatro premios Olivier en 2019. En Buenos Aires, recibió en 2022 23 nominaciones y 7 premios Hugo al Teatro Musical, además de 12 nominaciones y 2 premios ACE.

Lee además
facundo olivera, sin filtro: del ajuste nacional al futuro politico en san juan y su historia en el periodismo video
Paren las Rotativas

Facundo Olivera, sin filtro: del ajuste nacional al futuro político en San Juan y su historia en el periodismo
castigan a la duena de una cuenta mula que se uso para estafar a una mujer de buenos aires
Probation

Castigan a la dueña de una cuenta "mula" que se usó para estafar a una mujer de Buenos Aires

Basado en personajes y hechos reales, cuenta la historia de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en el pueblo de Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. El 11 de septiembre de 2001 el espacio aéreo americano cerró su accesos y cientos de aviones fueron desviados de sus destinos, a 38 les tocó aterrizar en esta isla duplicando su población en un instante. Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante varios días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron.

Una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

Las entradas se encuentran a la venta en boletería del teatro y online en tuentrada.com. Los precios son de de $35.000, $36.000, $38.000 y $40.000. Además, para este espectáculo el público podrá acceder a los siguientes descuentos en boletería:

  • ¡Ticket Ya! O preventa: 20% de descuento, CATEGORIA ROJA, en la web y boletería, hasta el 31/08/2025
  • Ticket Joven: Ticket al 20% de su valor para jóvenes de 14 a 24 años inclusive; en ubicaciones preferenciales de categoría Roja.
  • Ticket Jubilados: 20% de descuento a jubilados, cualquier ubicación.
Temas
Seguí leyendo

Las "Fuerzas del Cielo" toman la mesa política de Milei: Avanza Santiago Caputo, y Lule Menem afuera

En Buenos Aires, Orrego presentó la realización de los Ironman 70.3, 5150 y Full que se vienen en San Juan

Con fuerte operativo policial, La Libertad Avanza lanza su campaña nacional en Tucumán

La China Suárez lleva a sus hijos a un colegio donde no aceptan niños turcos

Cacho Deicas, el excantante de Los Palmeras, mostró su nuevo logo para su nueva carrera como solista

Polémica familiar entre los parientes de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, y Daniela Celis

Tres películas únicas que hay que mirar por lo menos dos veces en la vida

Juana Repetto contó cómo se enteró de su embarazo y recordó la noche con Sebastián Graviotto que cambió todo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Te Puede Interesar

La odontóloga asesinada en Capital y el albañil que reconoció la autoría, pero que dijo que eran pareja
Historias del Crimen

La odontóloga asesinada en Capital y el albañil que reconoció la autoría, pero que dijo que eran pareja

Por Walter Vilca
Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Pronóstico

Clima ideal para festejar el Día del Estudiante en San Juan: sol pleno y calorcito por la tarde

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Llega a San Juan uno de los musicales más aclamados de Broadway
Teatro del Bicentenario

Llega a San Juan uno de los musicales más aclamados de Broadway