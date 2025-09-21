Llega a San Juan uno de los musicales más aclamados de Broadway

El 26 de Setiembre se presenta en el Teatro del Bicentenario el aclamado musical de Broadway Come From Away con 15 actores en escena, banda en vivo y la dirección de Carla Calabrese y producción de The Stage Company. La obra obtuvo siete nominaciones a los premios Tony, incluido una nominación al Grammy en 2017 y cuatro premios Olivier en 2019. En Buenos Aires, recibió en 2022 23 nominaciones y 7 premios Hugo al Teatro Musical, además de 12 nominaciones y 2 premios ACE.

Basado en personajes y hechos reales, cuenta la historia de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en el pueblo de Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. El 11 de septiembre de 2001 el espacio aéreo americano cerró su accesos y cientos de aviones fueron desviados de sus destinos, a 38 les tocó aterrizar en esta isla duplicando su población en un instante. Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante varios días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron.

Una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano. Las entradas se encuentran a la venta en boletería del teatro y online en tuentrada.com. Los precios son de de $35.000, $36.000, $38.000 y $40.000. Además, para este espectáculo el público podrá acceder a los siguientes descuentos en boletería: ¡Ticket Ya! O preventa: 20% de descuento, CATEGORIA ROJA, en la web y boletería, hasta el 31/08/2025

Ticket Joven: Ticket al 20% de su valor para jóvenes de 14 a 24 años inclusive; en ubicaciones preferenciales de categoría Roja.

Ticket Jubilados: 20% de descuento a jubilados, cualquier ubicación.

