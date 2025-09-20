La China Suárez lleva a sus hijos a un colegio donde no aceptan niños turcos

La China Suárez confirmó que sus hijos ya están escolarizados en Turquía . Luego de que compartiera varias fotos, los usuarios de las redes sociales detectaron que es el mismo instituto privado al que iban los nenes de Wanda Nara .

Se trata de The British International School of Istanbul , un prestigioso colegio que -tal como define en su página oficial- se distingue por la conciencia y el respeto por las diferentes culturas, creencias, habilidades, valores y personalidades.

Cuánto cuesta el colegio donde van los hijos de la China Suárez

En el sitio web de la escuela también se informan los diferentes costos tanto de sus cuotas, como de inscripciones y de admisión. Además, dentro de los requisitos se detalla que no acepta alumnos turcos.

En cuanto a la cuota escolar están las anuales que oscilan entre los US$18.150 dólares y los US$49.050 dependiendo del nivel que va desde preescolar hasta la secundaria.

image

La institución además ofrece los pagos trimestrales que van desde los US$6.050 a US$16.350 que también varía según el nivel o grado que curse el alumno.

Según se informa en la página oficial, la tarifa de solicitud consta de US$1250 mientras que la inscripción es de US$5500 como tarifa única.