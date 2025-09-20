domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La China Suárez lleva a sus hijos a un colegio donde no aceptan niños turcos

Este establecimiento de Estambul tiene un valor muy elevado, ¿cuánto sale? A este lugar también iban los hijos de Wanda Nara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
cacho deicas, el excantante de los palmeras, mostro su nuevo logo para su nueva carrera como solista
Un diferente

Cacho Deicas, el excantante de Los Palmeras, mostró su nuevo logo para su nueva carrera como solista
Thiago Medina y Daniela Celis
De mal en peor

Polémica familiar entre los parientes de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, y Daniela Celis

Se trata de The British International School of Istanbul, un prestigioso colegio que -tal como define en su página oficial- se distingue por la conciencia y el respeto por las diferentes culturas, creencias, habilidades, valores y personalidades.

Cuánto cuesta el colegio donde van los hijos de la China Suárez

En el sitio web de la escuela también se informan los diferentes costos tanto de sus cuotas, como de inscripciones y de admisión. Además, dentro de los requisitos se detalla que no acepta alumnos turcos.

En cuanto a la cuota escolar están las anuales que oscilan entre los US$18.150 dólares y los US$49.050 dependiendo del nivel que va desde preescolar hasta la secundaria.

image

La institución además ofrece los pagos trimestrales que van desde los US$6.050 a US$16.350 que también varía según el nivel o grado que curse el alumno.

Según se informa en la página oficial, la tarifa de solicitud consta de US$1250 mientras que la inscripción es de US$5500 como tarifa única.

Temas
Seguí leyendo

Tres películas únicas que hay que mirar por lo menos dos veces en la vida

Juana Repetto contó cómo se enteró de su embarazo y recordó la noche con Sebastián Graviotto que cambió todo

Vuelve Nasty, el clásico de la noche sanjuanina que marcó a toda una generación

Asustaron a una pequeña sanjuanina con una famosa: "Te va a buscar"

Así se ven los famosos argentinos en sus fotos del DNI: sin filtros ni Photoshop

Mesazas a la vista: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el finde

Espacio Franklin vuelve a llenarse de arte escénica con 'La Parte Sumergida'

Conmoción por el fallecimiento de un actor de "Grey's Anatomy": qué le sucedió

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Te Puede Interesar

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Por Daiana Kaziura
El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Pronóstico

Clima ideal para festejar el Día del Estudiante en San Juan: sol pleno y calorcito por la tarde

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos
Video

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario
Solidaridad

Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario