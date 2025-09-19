viernes 19 de septiembre 2025

Juana Repetto contó cómo se enteró de su embarazo y recordó la noche con Sebastián Graviotto que cambió todo

La actriz reveló en su programa de streaming el detrás de escena de su tercer embarazo y sorprendió con la anécdota que terminó en la llegada de su nuevo hijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juana repetto 2.jpg

Juana Repetto atraviesa una etapa cargada de emociones y, fiel a su estilo transparente, decidió compartir con su audiencia cómo se enteró que estaba esperando a su tercer hijo. En el ciclo de streaming “Más minas que mamás”, la actriz abrió su intimidad y relató la inesperada noche junto a Sebastián Graviotto, su expareja, que terminó marcando el inicio de esta nueva etapa.

Con humor, Juana responsabilizó a su amiga Mica Vázquez por el “desliz” que derivó en el embarazo: todo ocurrió en la inauguración de un restaurante ligado a la actriz, donde, tras reencontrarse con Graviotto a poco de la separación, terminaron compartiendo una noche que cambiaría el rumbo de sus vidas. “Era mi exmarido, alguien con quien había estado muchos años. No fue una persona al azar. Pensé que la fertilidad bajaba con la edad y estaba segura de que el test me daría negativo”, confesó.

La historia se volvió aún más divertida cuando contó cómo vivió el momento de hacerse el Evatest. Primero creyó que el resultado estaba mal hecho, hasta que la segunda línea apareció con claridad: “Me empecé a sacar la ropa de los nervios, no podía creerlo. Dije: ‘Esto no puede ser verdad’”. En su relato también recordó que, un día antes de hacerse la prueba, había llamado a una amiga para tomar “una birra gigante” porque intuía que podía ser la última por mucho tiempo.

Lejos de ocultar sus emociones, Repetto aclaró que, aunque el embarazo la tomó por sorpresa, está feliz con la llegada de su tercer hijo. “Yo amo ser mamá, no era la forma en la que imaginaba que llegaría, pero así vino y será perfecto”, expresó. La sinceridad de su testimonio, sumada a la frescura con la que compartió el detrás de escena, hizo que el fragmento del programa se viralizara rápidamente entre sus casi dos millones de seguidores.

