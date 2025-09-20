sábado 20 de septiembre 2025

De mal en peor

Polémica familiar entre los parientes de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, y Daniela Celis

El padre habló por primera vez mientras su hijo se encuentra internado en grave estado. ¿Qué pasó? Mirá su último parte de salud.

Por Gabriel Agüero
Thiago Medina y Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis

Qué dijo el papá de Thiago Medina sobre Daniela Celis

Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron rebien, están siempre presentes”, aseguró, haciendo referencia al círculo cercano de Thiago.

Sobre la relación con Daniela Celis, la mamá de las hijas de Thiago, Julio no dudó en elogiarla: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, lanzó, despejando rumores de distanciamiento.

image

Cómo está Thiago Medina tras la operación

El viernes por la tarde, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió el parte médico oficial sobre el estado de Thiago Medina. El informe detalló que la operación duró cuatro horas y media y que se realizó una reconstrucción de la parrilla costal.

El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario. Se mantuvo hemodinámicamente estable y no presentó intercurrencias”, informaron.

Actualmente, Thiago permanece en terapia intensiva, bajo control clínico y sin necesidad de inotrópicos, con buenos parámetros de asistencia respiratoria mecánica. El pronóstico es reservado y se espera evolución en las próximas horas.

