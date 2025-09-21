domingo 21 de septiembre 2025

Increíble

Cuánto cuesta el lujoso y exclusivo Ferrari de Maluma

El cantante colombiano de reggaetón mostró en sus redes sociales el auto personalizado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El intérprete de “Felices los 4” compartió las imágenes en su cuenta de Instagram el pasado 5 de septiembre. Allí se lo ve celebrando con una copa de espumante junto al lujoso vehículo, acompañado de la frase motivacional: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

image

El lujoso Ferrari de Maluma, ¿cuánto cuesta?

Aunque no trascendió la cifra exacta de la compra, en la página oficial de Ferrari, el modelo Purosangue —similar al adquirido por Maluma— se anuncia en US$587.890 en la sección de seminuevos. Este modelo destaca por sus terminaciones premium, tanto en los interiores como en la carrocería.

El programa Tailor Made permite a los clientes crear un automóvil totalmente a medida, con el asesoramiento de expertos de la marca. De esta manera, cada vehículo puede adaptarse a los gustos más exigentes, ofreciendo una gama ilimitada de tonalidades, pieles, tejidos, materiales y acabados que lo convierten en una pieza irrepetible.

El Ferrari de Maluma no solo refleja exclusividad y lujo, sino también la visión del artista de transformar sus sueños en logros tangibles. Se trata de un ejemplar único, que combina potencia, diseño de vanguardia y un nivel de personalización inalcanzable para la mayoría de los mortales.

image

Fuente: Ciudad

Dejá tu comentario

