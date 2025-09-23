BBC trío lanzó su primer trabajo audiovisual

El trío sanjuanino BBC, formado por Leo Belli, Fabrizio Banchig y Martín Castro Meglioli, acaba de sacar a la luz pública su primer material audiovisual en el que comparte la sensibilidad y la fuerza que habita en su propuesta musical.

El proyecto audiovisual fue grabado en agosto de este año en una finca familiar, impregnando a la música un paisaje cuyano donde la aridez y el despojo toman un lugar relevante. Toda la producción fue llevada adelante con un equipo local: la grabación estuvo a cargo de Banchig y Belli; mezcla y máster Carlos Villaplana; la realización audiovisual y fotografía de Gastón Vargas, Matías Carrascosa y Fernando Varela; producción de Giselle Slavutzky y Martín Castro Meglioli y la asistencia de arte de Inés Frete.