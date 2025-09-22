lunes 22 de septiembre 2025

Agarrate Catalina vuelve a San Juan

Yamandú Cardozo: "Para bien o para mal, los gobiernos que tenemos son nuestra principal materia prima"

El director de la reconocida murga uruguaya charlo con Tiempo de San Juan y adelantó qué se van a encontrar los sanjuaninos en su presentación, del sábado 27 de septiembre, en el Teatro Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Agarrate Catalina volverá a presentarse en San Juan el próximo 27 de septiembre en el Teatro Sarmiento.

En San Juan la primavera ha llegado con ritmo y color de carnaval. Y la culpa de eso lo tienen los chicos de Agarrate Catalina, que el próximo sábado 27 de septiembre regresarán a la Provincia con toda la energía murguera que han mamado en su amado Uruguay.

El renovado Teatro Sarmiento se vestirá de anfitrión para dicha ocasión, pero antes Tiempo de San Juan se dio el gusto de charlar con Yamandú Cardozo, director de Agarrate, quien está convencido que el show que traen a la Tierra del Sol y del Buen Vino será muy bien recibido por los sanjuaninos.

“Los amigos que nos acompañen se van a encontrar con una reconstrucción de nuestros tres últimos espectáculos: ‘Defensores de Causas Perdidas’, ‘Amor y odio’ y ‘La Involución de las Especies’. Va a tener mucho que ver con el bicho humano en el centro de las caricaturas. Como es habitual, a través del humor y la sátira abordamos las temáticas sociales por las que todos estamos atravesados en este rincón del mundo”, expuso Cardozo.

image

Continuando con el contenido de su propuesta, el director de Agarrate indicó: “Tomamos el humor como punto de encuentro. No es que tapemos la realidad con nuestro colorido vestuario y el humor, sino que más bien recordamos lo que nos toca vivir y que tenemos algo para hacer. En cierta manera intentamos la transformación social desde el humor. Para bien o para mal, los gobiernos que tenemos son nuestra principal materia prima y buscamos visibilizar lo que nos pasa desde la impronta que tiene nuestra murga”.

Serán cerca de 22 los integrantes de la murga uruguaya los que desembarquen en San Juan, dentro de la gira que vienen realizando por todo el país. “Sinceramente nos encanta volver a una tierra que siempre nos ha tratado muy bien y en la que siempre nos hemos quedado algún día más para compartir momentos con murgas locales y alguna botellita de esas tan ricas que tienen ahí”.

