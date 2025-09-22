Wanda Nara recibió un pretensioso regalo de su novio y lo lució en redes

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar el romántico gesto que Martín Migueles tuvo con ella y con todas las mujeres de su familia. En pleno Día de la Primavera, la mediática recibió un arreglo de flores amarillas, regalo que también llegó a manos de su madre, Nora Colosimo, y de otras integrantes de su círculo íntimo. El detalle se viralizó rápidamente en redes sociales, acompañado de la letra “M”, clara referencia al empresario.

La elección de las flores no fue casual: desde la telenovela Floricienta, las flores amarillas simbolizan amor sincero y alegría, y Wanda ya había confesado que son sus favoritas. El gesto no solo generó ternura entre sus seguidores, sino que también reafirmó la buena sintonía que mantiene con su nueva pareja.

image

La relación entre la empresaria y Migueles comenzó en Nordelta, donde fueron vecinos en el barrio Yacht. Tras la separación de Wanda de L-Gante, los encuentros sociales dieron paso a un romance que hoy ya se muestra consolidado. Migueles acompaña a la conductora en sus viajes, se integró en la vida cotidiana y hasta compartió un asado familiar en su propia casa, con Maxi López, Zaira Nara, Andrés Nara y todos los hijos de la empresaria, confirmando su lugar en el círculo más íntimo de la mediática.